Макуана разозлил Григорчука. Коуч ЛНЗ не рассчитывает на легионера

Легионер черкасского ЛНЗ Бени Макуана может покинуть расположение черкасского клуба еще до завершения арендного соглашения, рассчитанного на календарный год.

Как стало известно Sport.ua, Бени продолжает «лихорадить». Легионер систематически нарушает дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы.

Главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук не доволен такими действиями вингера. Специалист не планирует использовать Макуана в матчах Украинской Премьер-лиги, пока сам футболист не изменит свое отношение к тренировочному процессу.

Макуана сыграл за ЛНС только в одной игре УПЛ против Колоса, проведя на поле две минуты. Далее Бени не попадал даже в заявку команды на поединки чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что легионер ЛНЗ вляпался в скандал из-за поста в Instagram после фиаско в УПЛ