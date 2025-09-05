Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Синнер? Я вижу много слабых мест в его игре»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025 против Янника Синнера:

«Я стал точнее и стабильнее. Синнер? Я вижу много слабостей в его игре (смеется). А если серьезно, что можно сказать о ннем? Иногда он просто недосягаем. Но я не буду сосредотачиваться на сопернике – я сосредоточусь на себе.

Мне нужно показать хороший теннис. Мне нужно сыграть еще лучше, чем в прошлом матче. Синнер сильно прибавил, и когда кто-то достигает такого уровня, остается только снять перед ним шляпу.

Это, конечно, то, чего я сам надеюсь достичь в своей карьере. Он физически сильнее. Его подача и форхенд стали точнее, его бэкхенд всегда стабилен, и он всегда находит отличный глубинный удар по мячу».

Встреча Оже и Синнера состоится в ночь на 6 сентября и начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.