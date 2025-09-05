Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Синнер? Я вижу много слабых мест в его игре»
US Open
05 сентября 2025, 19:04 |
35
0

Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Синнер? Я вижу много слабых мест в его игре»

Канадец пошутил перед полуфиналом US Open 2025 против Янника

05 сентября 2025, 19:04 |
35
0
Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Синнер? Я вижу много слабых мест в его игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025 против Янника Синнера:

«Я стал точнее и стабильнее. Синнер? Я вижу много слабостей в его игре (смеется). А если серьезно, что можно сказать о ннем? Иногда он просто недосягаем. Но я не буду сосредотачиваться на сопернике – я сосредоточусь на себе.

Мне нужно показать хороший теннис. Мне нужно сыграть еще лучше, чем в прошлом матче. Синнер сильно прибавил, и когда кто-то достигает такого уровня, остается только снять перед ним шляпу.

Это, конечно, то, чего я сам надеюсь достичь в своей карьере. Он физически сильнее. Его подача и форхенд стали точнее, его бэкхенд всегда стабилен, и он всегда находит отличный глубинный удар по мячу».

Встреча Оже и Синнера состоится в ночь на 6 сентября и начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву.

По теме:
«По-прежнему верю». Комментарии Джоковича перед игрой с Алькарасом
Наоми ОСАКА: «Она просто бьет по мячу, и он обычно попадает в корт»
Джессика ПЕГУЛА: «Я одна из лучших теннисисток в мире»
Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер US Open 2025
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05 сентября 2025, 10:05 19
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

Матч пройдет 5 сентября в 21:45

Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Теннис | 05 сентября 2025, 17:42 6
Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125

Александра на соревнованиях в Монтре переиграла Симону Вальтерт в матче 1/4 финала

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 16:45
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05.09.2025, 11:27
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
05.09.2025, 07:01 1
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем