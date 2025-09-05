Нашлось место для Шевченко. Как менялись трансферные рекорды в АПЛ
От 3,6 млн до 125 млн фунтов
Портал The Athletic подготовил таблицу всех трансферных рекордов в истории АПЛ.
Недавно новым трансферным рекордом стал форвард Александер Исак, который перешел из Ньюкасла в Ливерпуль за 125 миллионов фунтов.
А начиналось все в 1992 году, когда трансферным рекордом только созданной АПЛ стал Алан Ширер. Переход из Саутгемптона в Блэкберн стоил 3,6 миллиона фунтов.
В 2006 году в список попал Андрей Шевченко. Челси установил рекорд чемпионата Англии, подписав украинского форварда из Милана за 30,6 миллиона фунтов.
Все трансферные рекорды АПЛ – от Ширера до Исака
