Мбаппе отстает на 7 голов от лучшего бомбардира в истории Франции
Как выглядит топ-10 бомбардиров французской сборной?
Сегодня, 5 сентября, в польском Вроцлаве сборные Украины и Франции сойдутся в очном поединке.
Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе перед игрой отстает всего на один гол от Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории своей национальной команды. В активе Мбаппе 50 забитых мячей за Францию, у Анри – 51.
Больше них забил только один игрок – Оливье Жиру (57).
Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Франции
- 57 – Оливье Жиру
- 51 – Тьерри Анри
- 50 – Килиан Мбаппе
- 44 – Антуан Гризманн
- 41 – Мишель Платини
- 37 – Карим Бензема
- 34 – Давид Трезеге
- 31 – Зинедин Зидан
- 30 – Жюст Фонтен
- 30 – Жан-Пьер Папен
