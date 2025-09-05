Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе отстает на 7 голов от лучшего бомбардира в истории Франции
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:00 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:27
Мбаппе отстает на 7 голов от лучшего бомбардира в истории Франции

Как выглядит топ-10 бомбардиров французской сборной?

Мбаппе отстает на 7 голов от лучшего бомбардира в истории Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сегодня, 5 сентября, в польском Вроцлаве сборные Украины и Франции сойдутся в очном поединке.

Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе перед игрой отстает всего на один гол от Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории своей национальной команды. В активе Мбаппе 50 забитых мячей за Францию, у Анри – 51.

Больше них забил только один игрок – Оливье Жиру (57).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Франции

  • 57 – Оливье Жиру
  • 51 – Тьерри Анри
  • 50 – Килиан Мбаппе
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 41 – Мишель Платини
  • 37 – Карим Бензема
  • 34 – Давид Трезеге
  • 31 – Зинедин Зидан
  • 30 – Жюст Фонтен
  • 30 – Жан-Пьер Папен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
