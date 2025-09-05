Мбаппе отстает на 7 голов от лучшего бомбардира в истории Франции

Сегодня, 5 сентября, в польском Вроцлаве сборные Украины и Франции сойдутся в очном поединке.

Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе перед игрой отстает всего на один гол от Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории своей национальной команды. В активе Мбаппе 50 забитых мячей за Францию, у Анри – 51.

Больше них забил только один игрок – Оливье Жиру (57).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Франции