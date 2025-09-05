Три игрока Эпицентра еще восстанавливаются после травм
Лазарет «Эпицентра» – не пуст
Как стало известно Sport.ua после сегодняшней утренней тренировки футболисты «Эпицентра» отправятся в Киев, где 6 сентября проведут спарринг с ЛНЗ, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, вызванную международными матчами сборных.
По имеющейся информации в этом контрольном матче главный тренер Сергей Нагорняк, которому 5 сентября исполнилось 54 года, не сможет рассчитывать на травмированных Владимира Танчика, Владислава Кристина и Александра Климца. Медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы кто-то из них успел вернуться в строй к поединку 5 тура с «Рухом», который состоится во Львове 13 сентября.
Сейчас подоляне занимают в чемпионате 15 место, потерпев четыре поражения подряд.
Ранее наставник Эпицентра Сергей Нагорняк прокомментировал поражение в матче УПЛ против Колоса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист верит в подопечных Сергея Реброва
Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки