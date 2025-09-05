Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 12:21
Три игрока Эпицентра еще восстанавливаются после травм

Лазарет «Эпицентра» – не пуст

Три игрока Эпицентра еще восстанавливаются после травм
ФК Эпицентр.

Как стало известно Sport.ua после сегодняшней утренней тренировки футболисты «Эпицентра» отправятся в Киев, где 6 сентября проведут спарринг с ЛНЗ, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, вызванную международными матчами сборных.

По имеющейся информации в этом контрольном матче главный тренер Сергей Нагорняк, которому 5 сентября исполнилось 54 года, не сможет рассчитывать на травмированных Владимира Танчика, Владислава Кристина и Александра Климца. Медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы кто-то из них успел вернуться в строй к поединку 5 тура с «Рухом», который состоится во Львове 13 сентября.

Сейчас подоляне занимают в чемпионате 15 место, потерпев четыре поражения подряд.

Ранее наставник Эпицентра Сергей Нагорняк прокомментировал поражение в матче УПЛ против Колоса.

Комментарии
Популярные новости
