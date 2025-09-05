Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
05 сентября 2025, 11:52
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025

Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 6 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/2 финала итальянец сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 27). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Феликса.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Новака Джоковича.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим US Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
