Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025
В ночь на 6 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В 1/2 финала итальянец сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 27). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Феликса.
Победитель противостояния в финале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Новака Джоковича.
