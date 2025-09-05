Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/2 финала итальянец сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (ATP 27). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Феликса.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Новака Джоковича.

