5 сентября сборная Фарерских островов проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Хорватии.

Встреча состоится на Торсволлур в Торсволлуре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Фарерские острова – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция