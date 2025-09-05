Чемпионат мира05 сентября 2025, 11:33 |
Фарерские острова – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву
5 сентября сборная Фарерских островов проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Хорватии.
Встреча состоится на Торсволлур в Торсволлуре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
