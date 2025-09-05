Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фарерские острова – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 11:33
Фарерские острова – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября сборная Фарерских островов проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Хорватии.

Встреча состоится на Торсволлур в Торсволлуре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
