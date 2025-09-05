Держит интригу. Месси высказался о своем участии на ЧМ-2026

Аргентинский форвард Лионель Месси, проведший последний домашний матч в составе национальной сборной Аргентины, рассказал, сыграет ли на чемпионате мира 2026 года.

«Как я уже говорил раньше, из-за моего возраста логично, что, пожалуй, не сыграю на еще одном чемпионате мира. Но мы уже совсем близко и это мотивирует. Иду изо дня в день.

Когда чувствую себя хорошо – получаю удовольствие, а если нет – не хочу выходить на поле. Потому увидим. Решения я еще не принял», – лаконично сказал Лионель.

Аргентина уже гарантировала себе место на ЧМ-2026. Впереди у команды матч против Эквадора, но Месси подтвердил, что участия в нем не будет.