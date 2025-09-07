Полузащитник Шахтера: «Мы с ребятами вообще не видим жен и детей»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько рассказал о своей самой большой мечте. Футболист посетовал на отсутствие свободного времени, которое можно было бы провести с семьей.

– Какая ваша мечта на ближайший год?

– Я выберу отдых с женой. С нашими переездами – это мне кажется уже хорошо.

Мы с ребятами вообще не видим жен, детей. Мы приехали, день переночевали, потом сразу приехали на базу, ночеваем здесь и уезжаем уже либо в Польшу, либо куда нас заведет. Иногда забываешь, что часовой пояс нужно изменить, – сказал Олег.

Перед стартом нынешнего сезона Олег Очеретько вернулся в расположение донецкого Шахтера, но во время летнего трансферного окна мог сменить клубную прописку, перебравшись в Испанию.