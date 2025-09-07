Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Шахтера: «Мы с ребятами вообще не видим жен и детей»
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 14:51 |
456
8

Олег Очеретько удивил, заговорив о мечте

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько рассказал о своей самой большой мечте. Футболист посетовал на отсутствие свободного времени, которое можно было бы провести с семьей.

– Какая ваша мечта на ближайший год?

– Я выберу отдых с женой. С нашими переездами – это мне кажется уже хорошо.

Мы с ребятами вообще не видим жен, детей. Мы приехали, день переночевали, потом сразу приехали на базу, ночеваем здесь и уезжаем уже либо в Польшу, либо куда нас заведет. Иногда забываешь, что часовой пояс нужно изменить, – сказал Олег.

Перед стартом нынешнего сезона Олег Очеретько вернулся в расположение донецкого Шахтера, но во время летнего трансферного окна мог сменить клубную прописку, перебравшись в Испанию.

По теме:
Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Полесье оштрафовало голкипера за лишний вес. Он назвал сумму штрафа
Олег Очеретько Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Vbolivalnyk-Peter
Можеш піти працювати на якийсь завод. Отримуватимеш 25-30 к грн. І будеш кожного дня дружину та дитину бачити ...
+3
Умник
Бля ну ти ж публічна людина. Ти ж повинен розуміти що тебе читати будуть. Ну зміни ти відповідь свою. Скажи якось інакше. Сюр же. Блін. Деградація відбувається з людьми. Що зробиш треба таке сприймати.
0
Trishovich
Йди Донецьк звільнай той що твій Рінат подарував мокшам
-1
Trishovich
Яка тобі жінка,здихля?
-1
Trishovich
Ця Очеретина чимось харчується крім пива і водяри?
-1
Trishovich
У ньго вага 30  кг він рахіт
Як він пройшов медогляд?
-1
