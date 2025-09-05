ВИДЕО. Месси опрокинул трех защитников Венесуэлы и забил за Аргентину
Аргентинец забил очередной мяч
5 сентября в матче квалификации к чемпионату мира-2026 сборная Аргентины на своем поле встретилась с Венесуэлой.
На 39-й минуте матча Лионель Месси открыл счет в матче.
Аргентинцы провели контратаку и в итоге мяч в штрафной Альварес отдал Месси, а тот в окружении трех защитников смог опрокинуть всех и отличиться.
Перед началом матча Лионель Месси плакал из-за того, что эта игра может стать для него последней домашней в составе национальной сборной.
Болельщики на стадионе развернули большой баннер с надписью «Спасибо за все капитан».
🐐🤤 𝗗𝗘́𝗟𝗜𝗖𝗜𝗘𝗨𝗫 : LIONEL MESSI 🇦🇷 MARQUE UN SUPERBE PIQUÉ POUR SA DERNIÈRE EN ARGENTINE AVEC LA SÉLECTION.— Actu Foot (@ActuFoot_) September 5, 2025
🎁 Le cadeau d’Alvarez pour le GOAT. pic.twitter.com/ygd3vmZH9k
