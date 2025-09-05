ВИДЕО. Месси опрокинул трех защитников Венесуэлы и забил за Аргентину

5 сентября в матче квалификации к чемпионату мира-2026 сборная Аргентины на своем поле встретилась с Венесуэлой.

На 39-й минуте матча Лионель Месси открыл счет в матче.

Аргентинцы провели контратаку и в итоге мяч в штрафной Альварес отдал Месси, а тот в окружении трех защитников смог опрокинуть всех и отличиться.

Перед началом матча Лионель Месси плакал из-за того, что эта игра может стать для него последней домашней в составе национальной сборной.

Болельщики на стадионе развернули большой баннер с надписью «Спасибо за все капитан».