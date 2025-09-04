Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Брюйне – пятый. Топ самых дорогих свободных агентов в новых командах
Другие новости
04 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 04 сентября 2025, 23:56
157
0

Де Брюйне – пятый. Топ самых дорогих свободных агентов в новых командах

Кто этим летом нашел себе новый клуб?

04 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 04 сентября 2025, 23:56
157
0
Де Брюйне – пятый. Топ самых дорогих свободных агентов в новых командах
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Известный портал Transfermarkt поделился рейтингом самых дорогих игроков, которые в статусе свободных агентов в течение летнего трансферного окна нашли себе новые клубы.

Лидером стал Джонатан Дэвид, перешедший в туринский «Ювентус». Бывший нападающий «Лилля» оценивается на Transfermarkt в 45 миллионов евро.

Соседом по списку для канадца стал немец Лерой Сане (32 млн), который присоединился к рядам «Галатасарая». Ранее выступал за мюнхенскую «Баварию».

В верхнюю пятерку также попали: английский полузащитник Анхель Гомес («Лилль» – «Марсель»), французский защитник Оливье Боскальи («ПСВ» – «Брайтон») и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» – «Наполи»). Все они оцениваются в 20 млн евро.

По теме:
Осимхен в топе. Самые дорогие переходы игроков в клубы низших лиг
Два турецких клуба нацелились на защитника Реала
Бельгия разгромила Лихтенштейн в квалификации чемпионата мира
финансы Transfermarkt трансферное окно свободный агент статистика трансферы Джонатан Дэвид Лерой Сане Оливье Боскальи Кевин Де Брюйне
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Он в сборной Украины звездочку поймал»
Футбол | 04 сентября 2025, 23:55 0
Легенда Динамо: «Он в сборной Украины звездочку поймал»
Легенда Динамо: «Он в сборной Украины звездочку поймал»

Стефан Решко прокомментировал отсутствие Андрея Ярмоленко в составе национальной команды

Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04 сентября 2025, 11:50 13
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф

Антон Ахметов планировал создать новый клуб в Украине под названием «Днепр 1918-Сичеслав»

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04.09.2025, 00:10
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04.09.2025, 02:06
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Футбол | 04.09.2025, 18:45
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
03.09.2025, 04:00
Футбол
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 32
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем