Де Брюйне – пятый. Топ самых дорогих свободных агентов в новых командах

Известный портал Transfermarkt поделился рейтингом самых дорогих игроков, которые в статусе свободных агентов в течение летнего трансферного окна нашли себе новые клубы.

Лидером стал Джонатан Дэвид, перешедший в туринский «Ювентус». Бывший нападающий «Лилля» оценивается на Transfermarkt в 45 миллионов евро.

Соседом по списку для канадца стал немец Лерой Сане (32 млн), который присоединился к рядам «Галатасарая». Ранее выступал за мюнхенскую «Баварию».

В верхнюю пятерку также попали: английский полузащитник Анхель Гомес («Лилль» – «Марсель»), французский защитник Оливье Боскальи («ПСВ» – «Брайтон») и бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» – «Наполи»). Все они оцениваются в 20 млн евро.