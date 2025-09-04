Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:41
Илья ЗАБАРНЫЙ – про ПСЖ, Сафонова, Лигу 1, Мбаппе и Золотой мяч

Игрок ответил на вопросы журналистов перед матчем сборной Украины

Илья ЗАБАРНЫЙ – про ПСЖ, Сафонова, Лигу 1, Мбаппе и Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный принес участие в пресс-конференции перед матчем отбора ЧМ-2026 против Франции.

Вопросы игроку в основном касались его недавнего перехода в ПСЖ.

Переход в ПСЖ: «Стресса никакого нет. Я очень ждал такого вызова в карьере. Я рад перейти в такой клуб с такими амбициями. Это шанс для меня – прославлять Украину и завоевывать трофеи. Уже ощутил разницу в чемпионате Франции, но это не спуск вниз, чемпионат сам по себе интересный».

«Играть домашние матчи в Польше? Конечно, это не то, что играть в Украине, и это чувствуется. Мы скучаем по матчам в Украине. Но ситуация такая, какая есть. Почти четыре года война, и уже не имеет значения, где играть в другой стране. Мы пытаемся как можно лучше представить нашу страну».

«Сафонов? Я уже говорил об этом. Хотите узнать – можете найти интервью и посмотреть. Сейчас сосредоточен на сборной Украины, давайте говорить о сборной».

«Мы уже побеждали сильные сборные, у нас хорошая команда и есть все шансы. Понимаем, что Франция – фаворит, но будем делать все, чтобы занять первое место».

«С игроками ПСЖ перекинулись несколькими словами, все ждем хороший матч. Особо игру сборных не обсуждали».

«Мбаппе? Все знают Килиана, лидера команды, будет тяжело. Претенденты на Золотой мяч? Дембеле – номер один, Рафинья и Ямаль дальше».

Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу Украина - Франция Матвей Сафонов Килиан Мбаппе
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
