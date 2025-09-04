Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дмитрий ШИНКАРЕНКО: «Результативные действия всегда придают уверенность»
Украина. Первая лига
04 сентября 2025, 17:41
Дмитрий ШИНКАРЕНКО: «Результативные действия всегда придают уверенность»

Защитник «Буковины» рассказал о подготовке к матчу с «Прикарпатьем»

Дмитрий ШИНКАРЕНКО: «Результативные действия всегда придают уверенность»
ФК Буковина. Дмитрий Шинкаренко

В пятницу, 5 сентября, в матче пятого тура Первой лиги «Буковина» на выезде сыграет с «Прикарпатьем». Ожиданиями от матча поделился защитник «Буковины» Дмитрий Шинкаренко. Игрок выступал за клуб из Ивано-Франковска в сезоне 2023/24.

– Дмитрий, «Буковина» сыграет против «Прикарпатья» – твоего предыдущего клуба. Как прошла сегодняшняя предматчевая тренировка?

– Тренировка прошла хорошо и как всегда в хорошей рабочей атмосфере. Готовимся как к обычному матчу. У меня нет какой-то чрезмерной мотивации из-за того, что это моя бывшая команда. Настраиваемся стандартно, как и на любой поединок.

– В составе «Прикарпатья» в сезоне 2023/24 у тебя была прекрасная статистика – 5 голов и 5 ассистов в 26-ти матчах. Каким тебе запомнился этот период в Ивано-Франковске?

– Это были очень теплые времена. В Прикарпатье была классная команда, хотя сейчас там осталось немного тех ребят, с которыми мы играли вместе, но Ивано-Франковск точно останется в моем сердце навсегда.

– Следишь за выступлениями своей бывшей команды?

– Слежу, конечно. Общаюсь с ребятами, поддерживаю связь, стараюсь следить за их играми и результатами. У меня остались только хорошие воспоминания.

– Как оценишь старт «Прикарпатья» в текущем сезоне?

– «Прикарпатье» всегда славится своим характером, они играют сердцем. Это сильная команда, которая уже не первый год выступает в Первой лиге. Старт у них был неплохой – выиграли два матча, хотя потом не удалось набрать желаемые очки, поэтому они будут мотивированы реабилитироваться перед болельщиками за поражения в прошлых матчах. Думаю, нас ожидает очень интересная игра.

– В предыдущем матче против «Виктории» ты удачно вышел на замену, отдав голевой пас на Дахновского. Насколько важным для тебя стало это результативное действие?

– Результативные действия всегда придают уверенности. Когда выходишь на поле, играешь и помогаешь команде – это невероятные ощущения. Тот ассист в матче с «Викторией» на Дахновского действительно добавил мне уверенности.

– По сравнению с прошлым сезоном, твоя роль в «Буковине» изменилась: Сергей Шищенко чаще использует тебя поближе к атаке, а не в обороне. Как тебе выполнять другие функции?

– Для меня главное – это помогать команде. Где именно играть – это уже дело второстепенное. Важно, чтобы «Буковина» выигрывала, чтобы мы двигались вперед.

Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
