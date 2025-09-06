Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан Ротань назвал лучшего тренера в истории футбола
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 03:30 |
114
0

Для наставника «Полесья» таким является Пеп Гвардиола

ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань выбрал лучшего тренера в футболе.

«Сто процентов, что это Гвардиола и его тренерская карьера. У него она лучшая, и он это доказал.

В каждой команде, где он был, Пеп всегда придерживался одних и тех же принципов. Все команды под его руководством играли в его футбол и главное понимали, что он требует. Гвардиола именно тот тренер, чей почерк четко виден на поле», – сказал Ротань.

Ранее Ротань объяснил, почему «Полесье» потерпело катастрофу в матче с «Динамо».

По теме:
Не нужен Ротаню. Форвард Полесья продолжит карьеру в Первой лиге
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «После карьеры в Динамо поднял голову»
ОФИЦИАЛЬНО. Ненужный Ротаню хавбек покинул Полесье, уехав в Израиль
Руслан Ротань Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
