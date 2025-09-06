Руслан Ротань назвал лучшего тренера в истории футбола

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань выбрал лучшего тренера в футболе.

«Сто процентов, что это Гвардиола и его тренерская карьера. У него она лучшая, и он это доказал.

В каждой команде, где он был, Пеп всегда придерживался одних и тех же принципов. Все команды под его руководством играли в его футбол и главное понимали, что он требует. Гвардиола именно тот тренер, чей почерк четко виден на поле», – сказал Ротань.

Ранее Ротань объяснил, почему «Полесье» потерпело катастрофу в матче с «Динамо».