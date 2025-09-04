Названы цены на билеты ЧМ-2026. Придется хорошо заплатить
Билеты стоят от 60 долларов до 6+ тысяч долларов
ФИФА объявила о ценах на билеты ЧМ-2026, который следующим летом пройдет в США, Канаде и Мексике.
Самые дешевые билеты будут стоить 60 долларов – на матчи группового этапа, а самые дорогие – на финал. Их стоимость может достигать 6,730 тысячи долларов.
Однако цены будут меняться после жеребьевки – в зависимости от интереса в отдельным матчам группового этапа.
Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне.
ЧМ-2026 будет первым, в котором примет участие 48 команд. Они будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой.
Европейская часть отбора началась недавно. Сборная Украины будет бороться за выход на турнир в группе с Францией, Азербайджаном и Исландией.
