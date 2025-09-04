5 сентября, в рамках полуфинала Открытого чемпионата США между собой сыграют Наоми Осака (WTA 24) и Аманда Анисимова (WTA 9).

Встреча начнется в 03:30 по киевскому времени.

Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира проводит один из лучших своих турниров, после выхода из декрета. Заново набрать форму невероятно сложно, но Осака своим упорством и мастерством рушит стереотипы.

На этом турнире у японки пока нет особых проблем, за всю дистанцию она отдала только одну партию. В первом круге Наоми разобралась с бельгийкой Миннен – 6:3, 6:4, далее прошла американку Баптист – 6:3, 6:1, единственный сет спортсменка отдала австралийке Касаткиной – 6:0, 4:6, 6:3. Свой матч четвертого круга японка выиграла у Коко Гауфф – 6:3, 6:2. В четвертьфинале Осака обыграла чешку Мухову – 6:4, 7:6.

Аманда Анисимова

Американка проводит неплохой сезон, она взяла титул в Дохе, был финал в Лондоне, но главным достижением был финал Уимблдона, где Анисимова уступила Свентек – 0:6, 0:6. На этом турнире спортсменка взяла реванш у польки, обыграв ее в четвертьфинале – 6:4, 6:3. Кроме упомянутой встречи, были победы над австралийками Бирррелл – 6:3, 6:2 и Джойнт – 7:6, 6:2, румынкой Кристиан – 6:4, 4:6, 6:2, румынкой Хаддад Мая – 6:0, 6:3.

Анисимова поднялась на 27 строчек в мировом рейтинге, если брать с начала сезона, если взять онлайн рейтинг, теннисистка поднимется в топ-5. Спортсменка еще не выигрывала мейджоры, но в этом году она уже во второй раз приближается к титулу.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего дважды, пока ведет Анисимова со счетом 2:0, хотя последний раз они играли между собой еще в 2022 году.

Прогноз

В таком противостоянии нет явного фаворита, на кону путевка в финал, так что с мотивацией проблем не должно возникнуть. Спортсменки находятся в хорошей форме, поэтому способны показать свой лучший теннис.

Многое будет зависеть от состояния и настроя в день матча. Жду интересного матча, рискну поставить на победу японской спортсменки, у нее больше опыта подобных больших матчей. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.05.