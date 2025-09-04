Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 08:47
1318
0

Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины

Два игрока каталонской команды получат шанс сыграть против сборных Франции и Азербайджана

Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» отреагировала на вызов двух своих футболистов в расположение сборной Украины. Каталонский клуб временно покинули форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков.

Пресс-служба каталонской команды опубликовала в социальных сетях пост с украинскими игроками в форме национальной сборной и написала: «Наши украинские парни».

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции.

Команды сыграют на номинально домашнем стадионе украинской команды «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. И Цыганков, и Ванат имеют неплохие шансы сыграть в этом противостоянии с первых минут.

Ванат накануне перебрался в чемпионат Испании из киевского «Динамо». В составе украинской команды провел семь матчей в нынешнем сезоне, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Цыганкова – два проведенных поединка и один ассист.

По теме:
Исак в Ливерпуле, Джексон в Мюнхене, Кевин в Фулхэме, Зинченко в Форест
Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу женская сборная Франции по футболу Украина - Франция Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков
Николай Титюк Источник: ФК Жирона
