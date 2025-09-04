Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины

Испанская «Жирона» отреагировала на вызов двух своих футболистов в расположение сборной Украины. Каталонский клуб временно покинули форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков.

Пресс-служба каталонской команды опубликовала в социальных сетях пост с украинскими игроками в форме национальной сборной и написала: «Наши украинские парни».

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции.

Команды сыграют на номинально домашнем стадионе украинской команды «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. И Цыганков, и Ванат имеют неплохие шансы сыграть в этом противостоянии с первых минут.

Ванат накануне перебрался в чемпионат Испании из киевского «Динамо». В составе украинской команды провел семь матчей в нынешнем сезоне, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Цыганкова – два проведенных поединка и один ассист.