ВИДЕО. Месси устроили овацию после представления в театре. Что случилось?

Лионель Месси удостоился оваций стоя, когда во вторник вечером вышел на сцену театра в Буэнос-Айресе.

Капитан «Интер Майами», находящийся в расположении сборной Аргентины, не смог остаться в тени, когда вместе с семьей пришел посмотреть спектакль «Рокки» с участием его давнего друга Николаса Васкеса.

После постановки, основанной на фильме 1976 года, чемпион мира-2022 вышел на сцену вместе с актерами, чем вызвал восторг у зрителей, заполнивших театр Lola Membrives. Со сцены Месси похвалил шоу и сказал:

«Я обещал тебе [Васкес], что приду. К счастью, получилось сделать это вместе с семьей. Не так часто мы всей семьей бываем в Буэнос-Айресе, ведь обычно они в Росарио. Это замечательный вечер, и быть здесь с тобой для меня очень важно. Ты выступил отлично. Было приятно провести этот вечер с вами. Спасибо большое».

Семья Месси находится в столице Аргентины накануне отборочного матча ЧМ против Венесуэлы, который состоится в четверг на стадионе «Монументаль».

Хотя 38-летний Месси еще не объявил о завершении карьеры в сборной, капитан Аргентины понимает, что эта встреча может стать для него последней домашней квалификацией к чемпионату мира.

«Для меня это будет очень, очень особенный матч», — недавно признался Месси.