Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси устроили овацию после представления в театре. Что случилось?
Другие новости
04 сентября 2025, 04:28 | Обновлено 04 сентября 2025, 04:57
63
0

ВИДЕО. Месси устроили овацию после представления в театре. Что случилось?

Лионель Месси пришел посмотреть на спектакль при участии хорошего друга

04 сентября 2025, 04:28 | Обновлено 04 сентября 2025, 04:57
63
0
ВИДЕО. Месси устроили овацию после представления в театре. Что случилось?
X. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Лионель Месси удостоился оваций стоя, когда во вторник вечером вышел на сцену театра в Буэнос-Айресе.

Капитан «Интер Майами», находящийся в расположении сборной Аргентины, не смог остаться в тени, когда вместе с семьей пришел посмотреть спектакль «Рокки» с участием его давнего друга Николаса Васкеса.

После постановки, основанной на фильме 1976 года, чемпион мира-2022 вышел на сцену вместе с актерами, чем вызвал восторг у зрителей, заполнивших театр Lola Membrives. Со сцены Месси похвалил шоу и сказал:

«Я обещал тебе [Васкес], что приду. К счастью, получилось сделать это вместе с семьей. Не так часто мы всей семьей бываем в Буэнос-Айресе, ведь обычно они в Росарио. Это замечательный вечер, и быть здесь с тобой для меня очень важно. Ты выступил отлично. Было приятно провести этот вечер с вами. Спасибо большое».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Семья Месси находится в столице Аргентины накануне отборочного матча ЧМ против Венесуэлы, который состоится в четверг на стадионе «Монументаль».

Хотя 38-летний Месси еще не объявил о завершении карьеры в сборной, капитан Аргентины понимает, что эта встреча может стать для него последней домашней квалификацией к чемпионату мира.

«Для меня это будет очень, очень особенный матч», — недавно признался Месси.

По теме:
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
Коуч сборной Германии: «Команде трудно работать без конкретной цели»
ФОТО. Украинская олимпийская чемпионка показала первое фото с сыном
видео lifestyle Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03 сентября 2025, 10:41 9
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды

Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»

ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
Футбол | 03 сентября 2025, 21:31 1
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»

Тренер – об уходе Форта

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 03.09.2025, 07:45
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Юрий ВЕРНИДУБ: «От всей души желаю им двигаться дальше»
Футбол | 04.09.2025, 03:57
Юрий ВЕРНИДУБ: «От всей души желаю им двигаться дальше»
Юрий ВЕРНИДУБ: «От всей души желаю им двигаться дальше»
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
02.09.2025, 01:06
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем