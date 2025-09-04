ПСЖ забыл о Сафонове, российская сборная в ярости из-за поступка клуба

Французский ПСЖ опубликовал список футболистов, которые были вызваны в национальные сборные на период международного перерыва.

Парижский клуб отправил 16 игроков в расположение девяти сборных, однако забыл о своем голкипере. Матвей Сафонов сыграет в товарищеских поединках за российскую команду против Иордании и Катара, которые согласились встретится с этой страной.

На своем официальном сайте ПСЖ не опубликовал никакой информации о Сафонове, что вызвало резкую негативную реакцию в лагере российской сборной. Они считают, что французская сторона намеренно решила не указывать вызов голкипера из-за войны в Украине и наличия в клубе защитника Ильи Забарного.

Стоит отметить, что украинский футболист сможет выйти на поле против своих одноклубников. 5 сентября состоится поединок отбора на чемпионат мира между «сине-желтыми» и сборной Франции.

Забарный получил вызов от главного тренера Сергея Реброва, в составе соперника выйти на поле могут пять игроков ПСЖ – Люка Шевалье, Лукас Эрнандес, Дезире Дуэ, Бредли Барколя и Усман Дембеле.