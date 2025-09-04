ПСЖ забыл о Сафонове, российская сборная в ярости из-за поступка клуба
Парижская команда опубликовала список игроков, вызванных в национальные сборные
Французский ПСЖ опубликовал список футболистов, которые были вызваны в национальные сборные на период международного перерыва.
Парижский клуб отправил 16 игроков в расположение девяти сборных, однако забыл о своем голкипере. Матвей Сафонов сыграет в товарищеских поединках за российскую команду против Иордании и Катара, которые согласились встретится с этой страной.
На своем официальном сайте ПСЖ не опубликовал никакой информации о Сафонове, что вызвало резкую негативную реакцию в лагере российской сборной. Они считают, что французская сторона намеренно решила не указывать вызов голкипера из-за войны в Украине и наличия в клубе защитника Ильи Забарного.
Стоит отметить, что украинский футболист сможет выйти на поле против своих одноклубников. 5 сентября состоится поединок отбора на чемпионат мира между «сине-желтыми» и сборной Франции.
Забарный получил вызов от главного тренера Сергея Реброва, в составе соперника выйти на поле могут пять игроков ПСЖ – Люка Шевалье, Лукас Эрнандес, Дезире Дуэ, Бредли Барколя и Усман Дембеле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить
Президент «Ингульца» поделился мнением о феномене «Кудровки»