Донецкий «Шахтер» провел еще одну тренировку в польском Кракове.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира с Францией и Азербайджаном: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Уже 5 сентября сборная Украины сыграет с Францией, а спустя 4 дня встретится с командой Азербайджана.

ФОТО. «Шахтер» провел еще одну тренировку в Кракове:

ФК Шахтер

