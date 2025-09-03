Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел еще одну тренировку в Кракове
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 23:15 |
138
0

ФОТО. Шахтер провел еще одну тренировку в Кракове

Футболисты донецкого клуба поддерживают форму без вызванных в сборные игроков

03 сентября 2025, 23:15 |
138
0
ФОТО. Шахтер провел еще одну тренировку в Кракове
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел еще одну тренировку в польском Кракове.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира с Францией и Азербайджаном: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Уже 5 сентября сборная Украины сыграет с Францией, а спустя 4 дня встретится с командой Азербайджана.

ФОТО. «Шахтер» провел еще одну тренировку в Кракове:

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности
ВИДЕО. Судаков и Ванат дали интересные интервью в лагере сборной Украины
На руку Украине. Лидер сборной Франции пропустил тренировку из-за травмы
фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко Валерий Бондарь Ефим Конопля Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Олег Очеретько
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03 сентября 2025, 10:41 9
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды

Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»

Исак в Ливерпуле, Джексон в Мюнхене, Кевин в Фулхэме, Зинченко в Форест
Футбол | 03 сентября 2025, 23:54 0
Исак в Ливерпуле, Джексон в Мюнхене, Кевин в Фулхэме, Зинченко в Форест
Исак в Ливерпуле, Джексон в Мюнхене, Кевин в Фулхэме, Зинченко в Форест

В топ-лигах захлопнулось трансферное окно

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03.09.2025, 17:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03.09.2025, 02:45
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
03.09.2025, 18:59 2
Бокс
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем