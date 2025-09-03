ФОТО. Шахтер провел еще одну тренировку в Кракове
Футболисты донецкого клуба поддерживают форму без вызванных в сборные игроков
Донецкий «Шахтер» провел еще одну тренировку в польском Кракове.
С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира с Францией и Азербайджаном: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
Уже 5 сентября сборная Украины сыграет с Францией, а спустя 4 дня встретится с командой Азербайджана.
ФОТО. «Шахтер» провел еще одну тренировку в Кракове:
