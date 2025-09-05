Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 сентября 2025
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами

Андрей получил предложение от «Жироны»

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации испанских СМИ, в последние часы трансферного окна каталонская «Жирона» обратилась с официальным предложением о переходе Лунина. Однако вратарь без раздумий дал понять каталонцам, что не хочет покидать Мадрид.

«Реал» впечатлен преданностью Лунина. В клубе довольны, что у них есть такой вратарь.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

