Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Андрей получил предложение от «Жироны»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.
По информации испанских СМИ, в последние часы трансферного окна каталонская «Жирона» обратилась с официальным предложением о переходе Лунина. Однако вратарь без раздумий дал понять каталонцам, что не хочет покидать Мадрид.
«Реал» впечатлен преданностью Лунина. В клубе довольны, что у них есть такой вратарь.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
