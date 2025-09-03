1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов. Его трансфер обошелся каталонцам в 17 миллионов евро.

Перед уходом из киевского «Динамо» Владислав дал большое интервью для клубной пресс-службы, в котором рассказал о переходе в «Жирону» и попрощался со столичной командой.

ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо