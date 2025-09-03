Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 15:09 | Обновлено 03 сентября 2025, 15:10
734
2
ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо
Владислав перешел в каталонскую «Жирону»
03 сентября 2025, 15:09 | Обновлено 03 сентября 2025, 15:10
734
2
1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов. Его трансфер обошелся каталонцам в 17 миллионов евро.
Перед уходом из киевского «Динамо» Владислав дал большое интервью для клубной пресс-службы, в котором рассказал о переходе в «Жирону» и попрощался со столичной командой.
ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 сентября 2025, 02:45 4
Игрок надеется улучшить настроение в сборной Украины
Бокс | 03 сентября 2025, 02:22 0
Соперником Чисоры может стать Опетая
Футбол | 03.09.2025, 16:01
Футбол | 03.09.2025, 13:10
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Велике - это большое или великое?
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
01.09.2025, 21:10 143
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
02.09.2025, 07:46 23
02.09.2025, 01:06 2
01.09.2025, 22:48 2
02.09.2025, 00:23 25
02.09.2025, 16:14 35