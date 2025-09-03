Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 15:09 | Обновлено 03 сентября 2025, 15:10
734
2

Владислав перешел в каталонскую «Жирону»

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов. Его трансфер обошелся каталонцам в 17 миллионов евро.

Перед уходом из киевского «Динамо» Владислав дал большое интервью для клубной пресс-службы, в котором рассказал о переходе в «Жирону» и попрощался со столичной командой.

ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо

Динамо Киев трансферы Жирона видео Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
