ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-соперник Динамо в ЛК купил игрока более чем за 20 млн
«Кристал Пэлас» не пожалел денег на защитника Жейди Канво
Английский клуб «Кристал Пэлас» официально усилил состав новым игроком. В команду присоединился центральный защитник из «Тулузы» – Джейди Канво.
По информации портала Transfermarkt, «Кристал Пэлас» выплатил французскому клубу 23 миллиона евро за игрока.
Джейди подписал контракт с «орлами» до 2029 года и выбрал 23-й игровой номер.
Напомним, что в первом туре Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет в гостях против киевского «Динамо». Матч состоится 2 октября, начало в 19:45.
Канво является воспитанником «Тулузы», который отыграл 22 матча за основную команду
Bonjour, Jaydee.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2025
We are delighted to confirm the signing of Jaydee Canvot on a four-year deal 🇫🇷
The info.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2025
Get to know: Jaydee Canvot ℹ️👇
September 1, 2025
