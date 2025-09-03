ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-соперник Динамо в ЛК купил игрока более чем за 20 млн

Английский клуб «Кристал Пэлас» официально усилил состав новым игроком. В команду присоединился центральный защитник из «Тулузы» – Джейди Канво.

По информации портала Transfermarkt, «Кристал Пэлас» выплатил французскому клубу 23 миллиона евро за игрока.

Джейди подписал контракт с «орлами» до 2029 года и выбрал 23-й игровой номер.

Напомним, что в первом туре Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет в гостях против киевского «Динамо». Матч состоится 2 октября, начало в 19:45.

Канво является воспитанником «Тулузы», который отыграл 22 матча за основную команду

Bonjour, Jaydee.



We are delighted to confirm the signing of Jaydee Canvot on a four-year deal 🇫🇷 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2025