  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-соперник Динамо в ЛК купил игрока более чем за 20 млн
Англия
03 сентября 2025, 12:21 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:22
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-соперник Динамо в ЛК купил игрока более чем за 20 млн

«Кристал Пэлас» не пожалел денег на защитника Жейди Канво

03 сентября 2025, 12:21 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:22
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-соперник Динамо в ЛК купил игрока более чем за 20 млн
ФК Кристал Пэлас. Жейди Канво

Английский клуб «Кристал Пэлас» официально усилил состав новым игроком. В команду присоединился центральный защитник из «Тулузы» – Джейди Канво.

По информации портала Transfermarkt, «Кристал Пэлас» выплатил французскому клубу 23 миллиона евро за игрока.

Джейди подписал контракт с «орлами» до 2029 года и выбрал 23-й игровой номер.

Напомним, что в первом туре Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет в гостях против киевского «Динамо». Матч состоится 2 октября, начало в 19:45.

Канво является воспитанником «Тулузы», который отыграл 22 матча за основную команду

Андрей Витренко Источник: ФК Кристал Пэлас
