Александр ПОВОРОЗНЮК: «Этот клуб Премьер-лиги не имеет будущего»

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк поделился мнением о ситуации в украинском футболе:

«Учитывая отношение футбольных чиновников к нашей команды, не хочется ничем заниматься. Я готов подарить «Ингулец», но при одном условии – чтобы они продолжали играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – рассказал функционер о своей команде.

Кроме этого Поворознюк оценил перспективы дебютанта элитного дивизиона – «Кудровки»:

«Учитывая тех игроков, которых они набрали... Там придется каждому платить около 100 тысяч гривен в месяц. Затраты на стадион, это 200 тысяч гривен за каждый проведенный матч на своей арене. Считайте дальше. Некоторые мои игроки убежали в «Кудровку». Там им пообещали бронь от мобилизации. Значит, у президента есть какое-то влияние.

Но этот клуб не имеет будущего в Премьер-лиги. Это временно, просто пиар», – подытожил Поворознюк.