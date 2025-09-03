Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал талантливого игрока из Бундеслиги
Франция
03 сентября 2025, 11:26
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал талантливого игрока из Бундеслиги

«РБ Лейпциг» согласился отпустить Артура Вермерена

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал талантливого игрока из Бундеслиги
ФК Марсель. Артур Вермерен

Французский «Марсель» официально объявил об аренде 20-летнего полузащитника «РБ Лейпциг» Артура Вермерена.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2025/26. Во французском клубе Артур будет выступать под 18-м номером.

По информации известного портала Transfermarkt, «Марселю» пришлось заплатить за аренду Вермерена три миллиона евро.

Летом 2024 года Артур был арендован «РБ Лейпциг», который позже воспользовался опцией в договоре и выкупил контракт Вермерена за 20 миллионов евро у мадридского «Атлетико».

За игровой год полузащитник провел 39 матчей в составе немецкого клуба, оформив два ассиста.

Андрей Витренко Источник: ФК Марсель
