ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг выкупил контракт 19-летнего таланта Атлетико

Участник Бундеслиги «РБ Лейпциг» оформил полноценный трансфер Артура Вермерена из мадридского «Атлетико». Игрок летом 2024 года присоединился к «быкам» на правах аренды.

"РБ Лейпциг" использовал пункт об обязательном выкупе, который был прописан в договоре между клубами. Немецкий коллектив отдал за игрока 20 миллионов евро.

По информации пресс-службы клуба, контракт Вермерена рассчитан до лета 2029 года.

Пока на счету полузащитника всего 22 матча в составе «РБ Лейпциг». Отличиться забитым мячом футболисту не удалось, однако Артур однажды отдал голевую передачу.

В турнирной таблице Бундеслиги «быки» расположились на четвертую позицию, имея в активе 30 набранных пунктов.