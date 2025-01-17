ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг выкупил контракт 19-летнего таланта Атлетико
Артур Вермерен подписал контракт к лету 2029 года
Участник Бундеслиги «РБ Лейпциг» оформил полноценный трансфер Артура Вермерена из мадридского «Атлетико». Игрок летом 2024 года присоединился к «быкам» на правах аренды.
"РБ Лейпциг" использовал пункт об обязательном выкупе, который был прописан в договоре между клубами. Немецкий коллектив отдал за игрока 20 миллионов евро.
По информации пресс-службы клуба, контракт Вермерена рассчитан до лета 2029 года.
Пока на счету полузащитника всего 22 матча в составе «РБ Лейпциг». Отличиться забитым мячом футболисту не удалось, однако Артур однажды отдал голевую передачу.
В турнирной таблице Бундеслиги «быки» расположились на четвертую позицию, имея в активе 30 набранных пунктов.
Fest verpflichtet: Arthur #Vermeeren bleibt ein Roter Bulle! 🤝 Aufgrund der Anzahl an Einsätzen wurde die vereinbarte Kaufpflicht für unseren Leihspieler mittlerweile aktiviert! Der 19-Jährige hat nun einen Vertrag bis 2029.— RB Leipzig (@RBLeipzig) January 17, 2025
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