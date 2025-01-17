Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг выкупил контракт 19-летнего таланта Атлетико
Германия
17 января 2025, 22:20 | Обновлено 17 января 2025, 22:21
309
0

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг выкупил контракт 19-летнего таланта Атлетико

Артур Вермерен подписал контракт к лету 2029 года

17 января 2025, 22:20 | Обновлено 17 января 2025, 22:21
309
0
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг выкупил контракт 19-летнего таланта Атлетико
IMAGO. Артур Вермерен

Участник Бундеслиги «РБ Лейпциг» оформил полноценный трансфер Артура Вермерена из мадридского «Атлетико». Игрок летом 2024 года присоединился к «быкам» на правах аренды.

"РБ Лейпциг" использовал пункт об обязательном выкупе, который был прописан в договоре между клубами. Немецкий коллектив отдал за игрока 20 миллионов евро.

По информации пресс-службы клуба, контракт Вермерена рассчитан до лета 2029 года.

Пока на счету полузащитника всего 22 матча в составе «РБ Лейпциг». Отличиться забитым мячом футболисту не удалось, однако Артур однажды отдал голевую передачу.

В турнирной таблице Бундеслиги «быки» расположились на четвертую позицию, имея в активе 30 набранных пунктов.

По теме:
Важная победа в Франкфурте. Айнтрахт без Мармуша одолел Боруссию Д
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил Хвичу Кварацхелию. Он взял игровой номер 7
Романо: Кварацхелия стал игроком ПСЖ
Артур Вермерен РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь возьмет в Турцию 25 футболистов
Футбол | 17 января 2025, 23:10 0
Оболонь возьмет в Турцию 25 футболистов
Оболонь возьмет в Турцию 25 футболистов

Киевляне отправляются на сбор 21 января

Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Футбол | 17 января 2025, 00:16 0
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере

Легендарный футболист выделил Диего Марадону и Роналдо

ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Футбол | 17.01.2025, 22:15
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Теннис | 17.01.2025, 06:18
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Бокс | 17.01.2025, 09:06
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 12
Футбол
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
16.01.2025, 13:27
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
16.01.2025, 09:08 3
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем