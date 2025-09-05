Англия05 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:25
502
0
Мудрик наказан в Англии. Какую сумму штрафа должен заплатить украинец?
Украинец неоднократно превышал скорость на собственном автомобиле
05 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:25
502
0
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик на 6 месяцев лишен водительских прав. Причина – неоднократное нарушение скорости на автомобиле.
Кроме этого, украинец должен будет заплатить 1000 фунтов стерлингов:
- £660 штрафа
- £130 судебных расходов
- £266 дополнительного сбора в пользу жертв преступлений
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола и не может даже тренироваться с «Челси» из-за допинг-скандала. Отстранение длится с декабря 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2025, 13:47 31
Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце
Футбол | 04 сентября 2025, 20:20 13
Наставник сборной Украины ответил на вопросы СМИ
Футбол | 04.09.2025, 08:45
Бокс | 04.09.2025, 00:10
Футбол | 04.09.2025, 23:41
Комментарии 0
Популярные новости
04.09.2025, 02:06 3
04.09.2025, 07:08 15
03.09.2025, 00:59 6
03.09.2025, 01:45
04.09.2025, 00:02 1
03.09.2025, 15:20 54
03.09.2025, 18:11 35
03.09.2025, 19:48 5