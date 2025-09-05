Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик наказан в Англии. Какую сумму штрафа должен заплатить украинец?
Англия
05 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:25
502
0

Мудрик наказан в Англии. Какую сумму штрафа должен заплатить украинец?

Украинец неоднократно превышал скорость на собственном автомобиле

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик на 6 месяцев лишен водительских прав. Причина – неоднократное нарушение скорости на автомобиле.

Кроме этого, украинец должен будет заплатить 1000 фунтов стерлингов:

  • £660 штрафа
  • £130 судебных расходов
  • £266 дополнительного сбора в пользу жертв преступлений

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола и не может даже тренироваться с «Челси» из-за допинг-скандала. Отстранение длится с декабря 2024 года.

По теме:
Британский журналист: «Фанаты Арсенала виноваты в ситуации с Зинченко»
«Не стал долго думать». Нкунку прокомментировал трансфер в Милан
Ливерпуль имеет наибольший прирост рыночной стоимости состава в АПЛ 25/26
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига водительские права Михаил Мудрик Челси штрафы
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
