Мудрик наказан в Англии. Какую сумму штрафа должен заплатить украинец?

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик на 6 месяцев лишен водительских прав. Причина – неоднократное нарушение скорости на автомобиле.

Кроме этого, украинец должен будет заплатить 1000 фунтов стерлингов:

£660 штрафа

£130 судебных расходов

£266 дополнительного сбора в пользу жертв преступлений

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола и не может даже тренироваться с «Челси» из-за допинг-скандала. Отстранение длится с декабря 2024 года.