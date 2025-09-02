Испания02 сентября 2025, 15:41 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:42
788
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минус конкурент для Ваната. Жирона отпустила нападающего
Воспитанник Дауда Камара был отправлен в аренду в «Кадис»
02 сентября 2025, 15:41 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:42
788
0
Испанская «Жирона» официально объявила об уходе нападающего Дауда Камара после трансфера украинского форварда Владислава Ваната.
22-летний воспитанник был отправлен в аренду в испанский клуб «Кадис», который выступает во Втором дивизионе.
Вернется в «Жирону» форвард по завершению текущего сезона.
За основную команду Дауда провёл всего четыре матча, два из которых – в стартовых турах Ла Лиги 2025/26. На счету нападающего лишь один забитый мяч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро
Футбол | 02 сентября 2025, 14:37 0
Илкай Гюндоган станет игроком «Галатасарая»
Футбол | 02.09.2025, 15:16
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Футбол | 01.09.2025, 17:53
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 03:23 1
01.09.2025, 15:35 130
01.09.2025, 05:59
02.09.2025, 00:23 23
31.08.2025, 16:34 5
01.09.2025, 21:10 142
01.09.2025, 07:45 48
01.09.2025, 01:34 10