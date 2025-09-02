Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минус конкурент для Ваната. Жирона отпустила нападающего
Испания
02 сентября 2025, 15:41 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:42
788
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минус конкурент для Ваната. Жирона отпустила нападающего

Воспитанник Дауда Камара был отправлен в аренду в «Кадис»

02 сентября 2025, 15:41 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:42
788
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минус конкурент для Ваната. Жирона отпустила нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Дауда Камара

Испанская «Жирона» официально объявила об уходе нападающего Дауда Камара после трансфера украинского форварда Владислава Ваната.

22-летний воспитанник был отправлен в аренду в испанский клуб «Кадис», который выступает во Втором дивизионе.

Вернется в «Жирону» форвард по завершению текущего сезона.

За основную команду Дауда провёл всего четыре матча, два из которых – в стартовых турах Ла Лиги 2025/26. На счету нападающего лишь один забитый мяч.

По теме:
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира
трансферы Жирона трансферы Ла Лиги Кадис Сегунда
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда
Футбол | 02 сентября 2025, 14:37 0
Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда
Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда

Илкай Гюндоган станет игроком «Галатасарая»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 23
Футбол
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 142
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем