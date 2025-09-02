ОФИЦИАЛЬНО. Минус конкурент для Ваната. Жирона отпустила нападающего

Испанская «Жирона» официально объявила об уходе нападающего Дауда Камара после трансфера украинского форварда Владислава Ваната.

22-летний воспитанник был отправлен в аренду в испанский клуб «Кадис», который выступает во Втором дивизионе.

Вернется в «Жирону» форвард по завершению текущего сезона.

За основную команду Дауда провёл всего четыре матча, два из которых – в стартовых турах Ла Лиги 2025/26. На счету нападающего лишь один забитый мяч.