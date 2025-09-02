Виталий ПОНОМАРЕВ: «В ЛНЗ будут играть только те, кто борется за эмблему»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после поражения «фиолетовых» в матче против ровенского «Вереса» (0:2) в четвертом туре УПЛ.

– Виталий Юрьевич, коротко о сегодняшнем матче.

– Чтобы выигрывать матчи, нужно реализовывать свои моменты, если мы так будем их терять, то есть большие сомнения, что мы будем достигать положительных результатов. На мой взгляд, к моменту изъятия, мы имели полное преимущество в матче, просто нужно было реализовать те моменты, которые были и все было бы нормально в конечном итоге. Вереск сыграл достаточно организованно.

Те два момента, которые у них были, они использовали. Могу только поздравить их с победой, а мы будем дальше работать, чтобы такие матчи не повторялись.

– С чем связаны ранние замены Асинора и Дидика? Как Вы оцените вышедших на замену футболистов во втором тайме? (Вопрос Sport.ua)

– Отрицательно оцениваю, потому что все вышедшие на замену игроки не усилили игру команды. Я в раздевалке сказал, футболистов выпускают на замену, чтобы они усилили игру команды, но сегодня, к сожалению, они не сделали этого. В тренировочном процессе Момо достаточно качественно смотрелся, и по нашему мнению мы играли сегодня первым номером. Роман Дидык почувствовал дискомфорт, поэтому мы его заменили, чтобы не было серьезной травмы.

– Отсутствие Яшари: он продолжает восстанавливаться от травмы? (Вопрос Sport.ua)

– Он уже будет тренироваться в общей группе. Мы не хотели рисковать, потому что если бы он получил какой-то рецидив, это было бы не две недели, было бы месяц-два. Мы его отпустили в сборную, предупредили врачей сборной, чтобы 100% его не задействовали, потому что он должен полностью восстановиться. Он еще неделю назад, перед кубковым матчем очень рвался тренироваться, но нужно все сделать правильно, чтобы просто не повредить ему, и команде в целом.

– Во втором тайме команда почти не создала ничего, но самое главное, что не было интенсивности и свежести. Как вы это объясните?

– Вереск как мог, так сушил, так сказать, игру. Затягивали время, поэтому интенсивность тяжело держать в таких моментах. Относительно создания голевых моментов их действительно не было. Возможно, это моя вина, я не угадал с заменами, которые должны усилить игру. Поэтому не создавалось достаточно голевых моментов во втором тайме.

– В прошлом сезоне была проблема, что не было ударов, сейчас удары есть. Не было моментов, сейчас моменты есть. У нас уже был первый тайм выигрывать со счетом 4:1, но когда игра не идет откровенно, то на первую линию выходят плеймейкеры и лидеры. Похоже, что пока у нашей команды с этим есть проблема. Вы согласны или нет?

– Я говорил футболистам, что не будет всех матчей, в которых мы будем иметь преимущество, побеждать, потому что будут сложные матчи, но если будет хорошая команда с характером, то в сложных матчах если не все удается по игре, эта команда будет достигать результата. Нет еще до конца командного духа, который очень важен при достижении результата. Будем над этим работать. Не хватает Яшари, но те игроки, которые у нас есть в группе атаки, они достаточно качественные футболисты для нашего чемпионата, и каждый из них сегодня имел момент, чтобы реализовать.

– Второй тайм показал сегодня что, если против нас команда очень агрессивно играет внутри поля и садится очень глубоко, то позиционно мы не можем кроме флангов вскрывать такую ​​тактику. И нет такого игрока внутри поля, который смог бы с 30 метров спокойно избивать. Как вы это прокомментируете?

– Во втором тайме не хватало Романа Дидыка на той позиции, потому что у него хороший поставленный удар, но все же, чтобы вскрывать такие автобусы, нужно индивидуальное мастерство в первую очередь, и как уже сказал, что не хватало Яшаре. Не самый лучший матч сыграл Эйнел, гораздо качественнее может играть, поэтому будем в том направлении работать. Основное, что есть моменты, и команда хочет добиваться максимального результата. Я только что сказал игрокам, что каждый должен быть ответственен на своем месте за каждый игровой момент. Сегодня некоторые футболисты недостаточно дисциплинированно сыграли, будем делать дальше выводы, потому что здесь будут играть футболисты, которые играют за клуб, за эмблему клуба, чтобы достигать максимальных результатов, – сказал коуч.

На нашем сайте доступен обзор матча ЛНЗ – Верес, в котором Виталий Бойко отметился голом в ворота бывшей команды.