«За ним будут следить». Скрипник дал совет Ванату после трансфера в Жирону
Известный украинский тренер прокомментировал трансфер форварда сборной Украины в Ла Лигу
Известный украинский тренер Виктор Скрипник поделился мнением о переходе форварда сборной Украины Владислава Ваната в испанскую «Жирону». Специалист посоветовал футболисту использовать каждый полученный шанс, особенно в первых матчах:
– Чемпионат Испании подходит по стилю Ванату?
– Думаю, да. Там тоже быстрые и технические игроки, как Ванат. В Ла Лиге нет такой мясорубки, как в Бундеслиге, и интенсивности АПЛ. Ванат сделал хороший выбор. Тем более, тренер «Жироны» хорошо относится к украинцам и знает их возможности.
– «Динамо» в УПЛ в большинстве матчей играет первым номером, а «Жирона» – аутсайдер Ла Лиги. Ванату будет легко перестроиться в этом плане?
– У него не будет с этим никаких проблем. Ванат попал, можно сказать, в другой мир. Это совсем другие тренировки, высокий уровень соперников, другой быт. Перед глазами будет совсем другая картинка, вот к этому нужно привыкать. В «Динамо» Ванат чувствовал себя как дома, а в «Жироне» все новое и нужно привыкать и доказывать.
Те минуты, которые Влад будет получать в начале, нужно использовать по полной: гол забить, пас отдать, сыграть на уровне, и, не дай Бог, не сломаться. Испанская пресса будет внимательно за ним следить.
Он быстрый и техничный игрок, настойчивый, забивной, однако хочется, чтобы еще больше забивал, особенно в еврокубках и за сборную. Однако Ванат – это не тот футболист, который в одиночку может что-то решить. Как и большинство форвардов, он зависит от партнеров. Он мне чем-то напоминает Сикана. По-моему, это однотипные игроки, – считает Скрипник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро
Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций