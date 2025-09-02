Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 сентября 2025, 12:55
Известный украинский тренер прокомментировал трансфер форварда сборной Украины в Ла Лигу

«За ним будут следить». Скрипник дал совет Ванату после трансфера в Жирону
ФК Жирона. Владислав Ванат

Известный украинский тренер Виктор Скрипник поделился мнением о переходе форварда сборной Украины Владислава Ваната в испанскую «Жирону». Специалист посоветовал футболисту использовать каждый полученный шанс, особенно в первых матчах:

– Чемпионат Испании подходит по стилю Ванату?

– Думаю, да. Там тоже быстрые и технические игроки, как Ванат. В Ла Лиге нет такой мясорубки, как в Бундеслиге, и интенсивности АПЛ. Ванат сделал хороший выбор. Тем более, тренер «Жироны» хорошо относится к украинцам и знает их возможности.

– «Динамо» в УПЛ в большинстве матчей играет первым номером, а «Жирона» – аутсайдер Ла Лиги. Ванату будет легко перестроиться в этом плане?

– У него не будет с этим никаких проблем. Ванат попал, можно сказать, в другой мир. Это совсем другие тренировки, высокий уровень соперников, другой быт. Перед глазами будет совсем другая картинка, вот к этому нужно привыкать. В «Динамо» Ванат чувствовал себя как дома, а в «Жироне» все новое и нужно привыкать и доказывать.

Те минуты, которые Влад будет получать в начале, нужно использовать по полной: гол забить, пас отдать, сыграть на уровне, и, не дай Бог, не сломаться. Испанская пресса будет внимательно за ним следить.

Он быстрый и техничный игрок, настойчивый, забивной, однако хочется, чтобы еще больше забивал, особенно в еврокубках и за сборную. Однако Ванат – это не тот футболист, который в одиночку может что-то решить. Как и большинство форвардов, он зависит от партнеров. Он мне чем-то напоминает Сикана. По-моему, это однотипные игроки, – считает Скрипник.

Динамо Киев Жирона Владислав Ванат Виктор Скрипник трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
