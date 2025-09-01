Защитник Вереса: «Быстро забили ЛНЗ и грамотно сыграли по счету»

В 4-м туре УПЛ «Верес» из Ровно довольно неожиданно на выезде одержал первую победу над «ЛНЗ» (2:0), одним из лидеров, и несколько улучшил свое положение.

Защитник «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о противостоянии в Черкассах.

«Этот матч надолго запомнится нам и болельщикам «Вереса». И не только потому, что записали в свой актив первые три очка, но и потому, что впервые в этом сезоне забили и не пропустили. На мой взгляд, нашу победу случайной не назовешь.

Конечно, добавила уверенности быстрый гол, когда дали себя знать наработки на тренировках: Игорь Харатин сделал прицельный пас, а Виталий Бойко оказался в нужном месте. Потом доминировали хозяева, однако когда они не реализовали два голевых момента, появилось ощущение, что удача на нашей стороне и своего уже не упустим.

На пользу пошел и перерыв. Наш наставник Олег Шандрук настраивал плотно встречать соперников в третьей зоне и не позволять им использовать грозное оружие: вертикальные передачи в свободные зоны. С этой задачей мы справились.

Во втором тайме не только сохранили свои ворота «на замке», но и забили во второй раз. Эта победа не может не радовать, потому что «ЛНЗ» – серьезный оппонент, ориентированный на атаку, действует быстро и самоотверженно».