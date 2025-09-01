ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ

Клуб турецкой Суперлиги «Фенербахче» официально объявил о покупке 29-летнего хавбека «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио.

С новичком «желтые канарейки» подписали контракт на три сезона с опцией продления еще на один год.

По неофициальной информации, трансфер Асенсио обошелся «Фенербахче» в 7,5 миллионов евро.

Асенсио перешел в ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента, а вторую половину минувшего сезона на правах аренды отыграл в «Астон Вилле».

Отметим, что Асенсио является 4-кратным победителем Лиги чемпионов.