Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ
Турция
01 сентября 2025, 21:28 |
1534
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ

Марко Асенсио перебрался в Турцию

01 сентября 2025, 21:28 |
1534
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ
x.com/fenerbahce

Клуб турецкой Суперлиги «Фенербахче» официально объявил о покупке 29-летнего хавбека «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио.

С новичком «желтые канарейки» подписали контракт на три сезона с опцией продления еще на один год.

По неофициальной информации, трансфер Асенсио обошелся «Фенербахче» в 7,5 миллионов евро.

Асенсио перешел в ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента, а вторую половину минувшего сезона на правах аренды отыграл в «Астон Вилле».

Отметим, что Асенсио является 4-кратным победителем Лиги чемпионов.

По теме:
Все было оформлено. У чемпиона АПЛ сорвался уже готовый трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ сообщил, что отдал Хойлунда в аренду Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал купил грузинского форварда за 31 млн евро
Марко Асенсио ПСЖ Фенербахче трансферы Лиги 1 трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Фенербахче
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01 сентября 2025, 21:10 46
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера

Шола Огундана перешел в столичный клуб

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 6
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

ШОВКОВСКИЙ: «Мне врачи говорили, что у него были проблемы»
Футбол | 01.09.2025, 21:36
ШОВКОВСКИЙ: «Мне врачи говорили, что у него были проблемы»
ШОВКОВСКИЙ: «Мне врачи говорили, что у него были проблемы»
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Бокс | 01.09.2025, 04:19
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 5
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем