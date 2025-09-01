Турция01 сентября 2025, 21:28 |
1534
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ
Марко Асенсио перебрался в Турцию
Клуб турецкой Суперлиги «Фенербахче» официально объявил о покупке 29-летнего хавбека «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио.
С новичком «желтые канарейки» подписали контракт на три сезона с опцией продления еще на один год.
По неофициальной информации, трансфер Асенсио обошелся «Фенербахче» в 7,5 миллионов евро.
Асенсио перешел в ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента, а вторую половину минувшего сезона на правах аренды отыграл в «Астон Вилле».
Отметим, что Асенсио является 4-кратным победителем Лиги чемпионов.
Комментарии 0
