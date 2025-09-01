Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Сенне Ламменс продолжит карьеру в АПЛ
Бельгийский вратарь «Антверпена» Сенне Ламменс вскоре перейдет в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные дьяволы» заплатят за 23-летнего футболиста 21 миллион евро и потенциальные бонусы.
Сенне Ламменс в сезоне 2024/25 провел 44 матча на клубном уровне, пропустив 56 голов и 10 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения о продаже Антони.
🚨🔴 BREAKING: Manchester United agree €21m plus add-ons deal with Royal Antwerp for Senne Lammens, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Agreement in place for Belgian GK to join #MUFC immediately, deal set to be sealed after medical.
Deal also included add-ons, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/dLCbHqU4sp
