Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера

Бельгийский вратарь «Антверпена» Сенне Ламменс вскоре перейдет в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» заплатят за 23-летнего футболиста 21 миллион евро и потенциальные бонусы.

Сенне Ламменс в сезоне 2024/25 провел 44 матча на клубном уровне, пропустив 56 голов и 10 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения о продаже Антони.