Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Англия
01 сентября 2025, 14:09
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера

Сенне Ламменс продолжит карьеру в АПЛ

Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Сенне Ламменс

Бельгийский вратарь «Антверпена» Сенне Ламменс вскоре перейдет в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» заплатят за 23-летнего футболиста 21 миллион евро и потенциальные бонусы.

Сенне Ламменс в сезоне 2024/25 провел 44 матча на клубном уровне, пропустив 56 голов и 10 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения о продаже Антони.

Манчестер Юнайтед Антверпен трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бельгии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
