Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 13:45 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:59
Буяльский провел 400-й матч в карьере

На высшем уровне 32-летний хавбек киевлян дебютировал в сентябре 2011 года

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч с «Полесьем» (4:1) стал 400-м в карьере 32-летнего капитана динамовцев Виталия Буяльского. 264 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 92 – в еврокубках, 25 – в Кубке Украины, 13 - за национальную сборную и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий 367 раз выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 – в составе «Говерлы».

На рубеж «400» Буяльский вышел через 13 лет 344 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского

Матч

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Счет

1-й

21.09.2011

КУ

Динамо

Кремень

3:2 (г)

50-й

20.09.2015

ЧУ

Динамо

Волынь

2:0 (г)

100-й

21.05.2017

ЧУ

Динамо

Заря

1:2 (д)

150-й

03.08.2018

ЧУ

Динамо

Шахтер

1:0 (д)

200-й

20.10.2019

ЧУ

Динамо

Александрия

1:0 (д)

250-й

18.03.2021

ЛЕ

Динамо

Вильярреал

0:2 (г)

300-й

27.10.2022

ЛЕ

Динамо

АЕК Л

3:3 (г)

350-й

05.05.2024

ЧУ

Динамо

Колос

5:0 (д)

400-й

31.08.2025

ЧУ

Динамо

Полесье

4:1 (д)

400 матчей в карьере Виталия Буяльского

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2011/12

Динамо

-

1

-

-

-

1

2012/13

Динамо

1

-

-

-

-

1

2013/14

Говерла

20

-

-

-

-

20

2014/15

Динамо

11

5

-

7

-

23

2015/16

Динамо

18

3

-

7

-

28

2016/17

Динамо

21

2

1

4

-

28

2017/18

Динамо

26

2

1

13

3

45

2018/19

Динамо

22

2

1

11

3

39

2019/20

Динамо

27

3

1

6

2

39

2020/21

Динамо

20

3

1

11

-

35

2021/22

Динамо

16

-

1

5

1

23

2022/23

Динамо

27

-

-

12

2

41

2023/24

Динамо

23

1

-

4

2

30

2024/25

Динамо

29

3

-

8

-

40

2025/26

Динамо

3

-

-

4

-

7

Итого

264

25

6

92

13

400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев
