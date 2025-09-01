Буяльский провел 400-й матч в карьере
На высшем уровне 32-летний хавбек киевлян дебютировал в сентябре 2011 года
Матч с «Полесьем» (4:1) стал 400-м в карьере 32-летнего капитана динамовцев Виталия Буяльского. 264 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 92 – в еврокубках, 25 – в Кубке Украины, 13 - за национальную сборную и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий 367 раз выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 – в составе «Говерлы».
На рубеж «400» Буяльский вышел через 13 лет 344 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Буяльского
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
21.09.2011
|
КУ
|
Динамо
|
Кремень
|
3:2 (г)
|
50-й
|
20.09.2015
|
ЧУ
|
Динамо
|
Волынь
|
2:0 (г)
|
100-й
|
21.05.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря
|
1:2 (д)
|
150-й
|
03.08.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Шахтер
|
1:0 (д)
|
200-й
|
20.10.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия
|
1:0 (д)
|
250-й
|
18.03.2021
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
300-й
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
Динамо
|
АЕК Л
|
3:3 (г)
|
350-й
|
05.05.2024
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос
|
5:0 (д)
|
400-й
|
31.08.2025
|
ЧУ
|
Динамо
|
Полесье
|
4:1 (д)
400 матчей в карьере Виталия Буяльского
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2011/12
|
Динамо
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2012/13
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2013/14
|
Говерла
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
2014/15
|
Динамо
|
11
|
5
|
-
|
7
|
-
|
23
|
2015/16
|
Динамо
|
18
|
3
|
-
|
7
|
-
|
28
|
2016/17
|
Динамо
|
21
|
2
|
1
|
4
|
-
|
28
|
2017/18
|
Динамо
|
26
|
2
|
1
|
13
|
3
|
45
|
2018/19
|
Динамо
|
22
|
2
|
1
|
11
|
3
|
39
|
2019/20
|
Динамо
|
27
|
3
|
1
|
6
|
2
|
39
|
2020/21
|
Динамо
|
20
|
3
|
1
|
11
|
-
|
35
|
2021/22
|
Динамо
|
16
|
-
|
1
|
5
|
1
|
23
|
2022/23
|
Динамо
|
27
|
-
|
-
|
12
|
2
|
41
|
2023/24
|
Динамо
|
23
|
1
|
-
|
4
|
2
|
30
|
2024/25
|
Динамо
|
29
|
3
|
-
|
8
|
-
|
40
|
2025/26
|
Динамо
|
3
|
-
|
-
|
4
|
-
|
7
|
Итого
|
|
264
|
25
|
6
|
92
|
13
|
400
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
