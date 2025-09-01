Буяльский провел 400-й матч в карьере

Матч с «Полесьем» (4:1) стал 400-м в карьере 32-летнего капитана динамовцев Виталия Буяльского. 264 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 92 – в еврокубках, 25 – в Кубке Украины, 13 - за национальную сборную и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий 367 раз выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 – в составе «Говерлы».

На рубеж «400» Буяльский вышел через 13 лет 344 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского

Матч Дата Ранг Команда Соперник Счет 1-й 21.09.2011 КУ Динамо Кремень 3:2 (г) 50-й 20.09.2015 ЧУ Динамо Волынь 2:0 (г) 100-й 21.05.2017 ЧУ Динамо Заря 1:2 (д) 150-й 03.08.2018 ЧУ Динамо Шахтер 1:0 (д) 200-й 20.10.2019 ЧУ Динамо Александрия 1:0 (д) 250-й 18.03.2021 ЛЕ Динамо Вильярреал 0:2 (г) 300-й 27.10.2022 ЛЕ Динамо АЕК Л 3:3 (г) 350-й 05.05.2024 ЧУ Динамо Колос 5:0 (д) 400-й 31.08.2025 ЧУ Динамо Полесье 4:1 (д)

400 матчей в карьере Виталия Буяльского

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2011/12 Динамо - 1 - - - 1 2012/13 Динамо 1 - - - - 1 2013/14 Говерла 20 - - - - 20 2014/15 Динамо 11 5 - 7 - 23 2015/16 Динамо 18 3 - 7 - 28 2016/17 Динамо 21 2 1 4 - 28 2017/18 Динамо 26 2 1 13 3 45 2018/19 Динамо 22 2 1 11 3 39 2019/20 Динамо 27 3 1 6 2 39 2020/21 Динамо 20 3 1 11 - 35 2021/22 Динамо 16 - 1 5 1 23 2022/23 Динамо 27 - - 12 2 41 2023/24 Динамо 23 1 - 4 2 30 2024/25 Динамо 29 3 - 8 - 40 2025/26 Динамо 3 - - 4 - 7 Итого 264 25 6 92 13 400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.