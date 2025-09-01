ВИДЕО. Кухаревич оформил хет-трик в матче чемпионата Словакии
Николай помог «Словану» одержать победу
В воскресенье, 31 августа, «Слован» Братислава на своём поле обыграл «Кошице» в шестом туре чемпионата Словакии.
Впервые хет-трик в составе «Слована» оформил 24-летний украинский форвард Николай Кухаревич.
Также в матче принял участие ещё один представитель Украины — Данило Игнатенко, который усилил «Слован» на 82-й минуте.
Благодаря усилиям Кухаревича хозяева оформили победу со счётом 3:2 и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы (11 очков).
Чемпіонат Словакии. 6-й тур, 31 августа
Слован Братислава – Кошице – 3:2
Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58
Видеообзор матча:
