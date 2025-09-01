Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Кухаревич оформил хет-трик в матче чемпионата Словакии
01 сентября 2025, 08:16 | Обновлено 01 сентября 2025, 08:21
ВИДЕО. Кухаревич оформил хет-трик в матче чемпионата Словакии

Николай помог «Словану» одержать победу

ВИДЕО. Кухаревич оформил хет-трик в матче чемпионата Словакии
ФК Николай Кухаревич

В воскресенье, 31 августа, «Слован» Братислава на своём поле обыграл «Кошице» в шестом туре чемпионата Словакии.

Впервые хет-трик в составе «Слована» оформил 24-летний украинский форвард Николай Кухаревич.

Также в матче принял участие ещё один представитель Украины — Данило Игнатенко, который усилил «Слован» на 82-й минуте.

Благодаря усилиям Кухаревича хозяева оформили победу со счётом 3:2 и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы (11 очков).

Чемпіонат Словакии. 6-й тур, 31 августа

Слован Братислава – Кошице – 3:2

Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58

Видеообзор матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
