ВИДЕО. Кухаревич оформил хет-трик в матче чемпионата Словакии

В воскресенье, 31 августа, «Слован» Братислава на своём поле обыграл «Кошице» в шестом туре чемпионата Словакии.

Впервые хет-трик в составе «Слована» оформил 24-летний украинский форвард Николай Кухаревич.

Также в матче принял участие ещё один представитель Украины — Данило Игнатенко, который усилил «Слован» на 82-й минуте.

Благодаря усилиям Кухаревича хозяева оформили победу со счётом 3:2 и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы (11 очков).

Чемпіонат Словакии. 6-й тур, 31 августа

Слован Братислава – Кошице – 3:2

Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58

Видеообзор матча: