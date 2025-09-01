Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 00:57
Кристал Пэлас прервал беспроигрышную домашнюю серию Астон Виллы в АПЛ

Вместо этого «орлы» продолжили свою серию без поражений во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура АПЛ «Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

Тем самым «орлы» прервали беспроигрышную домашнюю серию бирмингемцев в АПЛ, которая длилась 19 матчей. Последним до этого поединка, кто побеждал «Астон Виллу» на ее поле, был «Арсенал» в августе 2024 года.

«Кристал Пэлас», наоборот, имеет уже 14 матчей без поражений во всех турнирах.

В новом сезоне АПЛ, кроме «Кристал Пэлас», еще не проигрывали только «Ливерпуль» и «Челси».

Также интересным фактом является то, что в последних пяти матчах во всех турнирах «орлы» пропустили только 1 гол:

  • Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3
  • Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0
  • Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
  • Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0
  • Челси – Кристал Пэлас – 0:0
