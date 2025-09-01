Кристал Пэлас прервал беспроигрышную домашнюю серию Астон Виллы в АПЛ
Вместо этого «орлы» продолжили свою серию без поражений во всех турнирах
В матче третьего тура АПЛ «Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.
Тем самым «орлы» прервали беспроигрышную домашнюю серию бирмингемцев в АПЛ, которая длилась 19 матчей. Последним до этого поединка, кто побеждал «Астон Виллу» на ее поле, был «Арсенал» в августе 2024 года.
«Кристал Пэлас», наоборот, имеет уже 14 матчей без поражений во всех турнирах.
В новом сезоне АПЛ, кроме «Кристал Пэлас», еще не проигрывали только «Ливерпуль» и «Челси».
Также интересным фактом является то, что в последних пяти матчах во всех турнирах «орлы» пропустили только 1 гол:
- Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3
- Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0
- Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
- Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0
- Челси – Кристал Пэлас – 0:0
Aston Villa's last 20 Premier League home games:— Squawka (@Squawka) August 31, 2025
WWDDDWWWDWDDDWWWWWDL
Crystal Palace end the unbeaten streak in style. 🦅 pic.twitter.com/B9Uv4X0Y7c
Unbeaten teams this PL season:— StatMuse FC (@statmusefc) August 31, 2025
Crystal Palace
Liverpool
Chelsea
Palace are undefeated in their last 14 competitive games. pic.twitter.com/ITJcO9gZic
