Кристал Пэлас прервал беспроигрышную домашнюю серию Астон Виллы в АПЛ

В матче третьего тура АПЛ «Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

Тем самым «орлы» прервали беспроигрышную домашнюю серию бирмингемцев в АПЛ, которая длилась 19 матчей. Последним до этого поединка, кто побеждал «Астон Виллу» на ее поле, был «Арсенал» в августе 2024 года.

«Кристал Пэлас», наоборот, имеет уже 14 матчей без поражений во всех турнирах.

В новом сезоне АПЛ, кроме «Кристал Пэлас», еще не проигрывали только «Ливерпуль» и «Челси».

Также интересным фактом является то, что в последних пяти матчах во всех турнирах «орлы» пропустили только 1 гол:

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0

Челси – Кристал Пэлас – 0:0

Aston Villa's last 20 Premier League home games:



WWDDDWWWDWDDDWWWWWDL



Crystal Palace end the unbeaten streak in style. 🦅 pic.twitter.com/B9Uv4X0Y7c — Squawka (@Squawka) August 31, 2025