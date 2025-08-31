ФОТО. Фанаты ЛНЗ поддержали Драмбаева, отец которого погиб в ДТП
Отец футболиста погиб на этой неделе
24-летний защитник ЛНЗ и бывший игрок молодежной сборной Украины Александр Драмбаев сообщил о страшной потере – в дорожно-транспортном происшествии погиб его отец.
В матче четвертого тура, где «фиолетовые» играли против ровенского «Вереса» (0:2), фанаты черкасской команды поддержали футболиста, подготовив плакаты с теплыми словами.
«Выражаем искренние соболезнования Александру Драмбаеву в связи с потерей отца. Весь клуб и команда рядом, чтобы поддержать тебя в это непростое время Держись, мы всегда рядом», – говорится в сообщении «фиолетовых».
