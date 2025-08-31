Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 14-летняя украинка в Германии провела первый финальный матч на про-уровне
ITF
31 августа 2025, 18:31 |
14-летняя украинка в Германии провела первый финальный матч на про-уровне

Полина Скляр не сумела завоевать трофей на соревнованиях ITF M15 в Кальтенкирхене

Instagram. Полина Скляр и Тесса Йоганна Брокманн

Украинская теннисистка Полина Скляр не сумела завоевать трофей на грунтовом турнире ITF W15 в Кальтенкирхене, Германия.

В финале 14-летняя украинка в двух сетах проиграла немке Тессе Йоганне Брокманн (WTA 332).

ITF W15 Кальтенкирхен. Грунт, финал

Тесса Йоганна Брокманн (Германия) [1] – Полина Скляр (Украина) – 6:3, 7:5

Брокманн продлила винстрик до 10 матчей и завоевала второй трофей подряд.

Для Скляр это был первый финальный поединок на профессиональном уровне. Благодаря такому результату Полина стала дебютирует в рейтинга WTA.

Полина Скляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
