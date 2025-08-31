ITF31 августа 2025, 18:31 |
611
0
14-летняя украинка в Германии провела первый финальный матч на про-уровне
Полина Скляр не сумела завоевать трофей на соревнованиях ITF M15 в Кальтенкирхене
31 августа 2025, 18:31 |
611
0
Украинская теннисистка Полина Скляр не сумела завоевать трофей на грунтовом турнире ITF W15 в Кальтенкирхене, Германия.
В финале 14-летняя украинка в двух сетах проиграла немке Тессе Йоганне Брокманн (WTA 332).
ITF W15 Кальтенкирхен. Грунт, финал
Тесса Йоганна Брокманн (Германия) [1] – Полина Скляр (Украина) – 6:3, 7:5
Брокманн продлила винстрик до 10 матчей и завоевала второй трофей подряд.
Для Скляр это был первый финальный поединок на профессиональном уровне. Благодаря такому результату Полина стала дебютирует в рейтинга WTA.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2025, 01:09 5
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 1
Украинец хочет играть за «Милан»
Теннис | 31.08.2025, 16:04
Футбол | 31.08.2025, 00:17
Футбол | 31.08.2025, 13:30
Комментарии 0
Популярные новости
30.08.2025, 04:00 7
30.08.2025, 07:16 127
30.08.2025, 07:59 72
30.08.2025, 19:59 2
29.08.2025, 23:02 1
30.08.2025, 08:39 3
31.08.2025, 09:06 7
31.08.2025, 00:07 6