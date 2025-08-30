14-летняя украинка впервые сыграет в финале на профессиональном уровне
Полина Скляр поборется за трофей турнира ITF W15 в Кальтенкирхене
14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр пробилась в финал грунтового турнира ITF W15 в немецком городе Кальтенкирхен.
В полуфинале юная украинка переиграла вторую сеяную соревнований Марго Меттро (WTA 703) из Швейцарии.
ITF W15 Кальтенкирхен. Грунт, 1/2 финала
Полина Скляр (Украина) – Марго Меттро (Швейцария) [2] – 6:2, 7:5
Скляр впервые в карьере сыграет в финале профессионального турнира. За трофей Полина поборется либо против Тессы Йоганны Брокмман (Германия, WTA 332) [1], либо против Анны Петкович (Германия, WTA 910) [5].
Помимо Меттро, Скляр в Кальтенкирхене также переиграла Тину Манеску (7:6, 6:1), Лиль Ротенштайнер (6:3, 6:1) и Барбору Михалкову (6:3, 6:2).
Полина является первой ракеткой Украины среди юниоров.
