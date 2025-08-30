Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  14-летняя украинка впервые сыграет в финале на профессиональном уровне
30 августа 2025, 16:28
Полина Скляр поборется за трофей турнира ITF W15 в Кальтенкирхене

Instagram. Полина Скляр

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр пробилась в финал грунтового турнира ITF W15 в немецком городе Кальтенкирхен.

В полуфинале юная украинка переиграла вторую сеяную соревнований Марго Меттро (WTA 703) из Швейцарии.

ITF W15 Кальтенкирхен. Грунт, 1/2 финала

Полина Скляр (Украина) – Марго Меттро (Швейцария) [2] – 6:2, 7:5

Скляр впервые в карьере сыграет в финале профессионального турнира. За трофей Полина поборется либо против Тессы Йоганны Брокмман (Германия, WTA 332) [1], либо против Анны Петкович (Германия, WTA 910) [5].

Помимо Меттро, Скляр в Кальтенкирхене также переиграла Тину Манеску (7:6, 6:1), Лиль Ротенштайнер (6:3, 6:1) и Барбору Михалкову (6:3, 6:2).

Полина является первой ракеткой Украины среди юниоров.

Полина Скляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
