ОФИЦИАЛЬНО. Ванат следующий. Жирона подписала игрока Марселя
Аззедин Унаи перебрался в испанский клуб
Испанская «Жирона» официально подписала 25-летнего полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи.
Марокканский игрок заключил с новым клубом контракт на пять сезонов — до лета 2030 года.
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера Аззедина в «Жирону» составила шесть миллионов евро.
Новый игрок клуба был представлен перед матчем третьего тура Ла Лиги против «Севильи» (0:2).
За полтора года во французском клубе Аззедина отыграл всего 44 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
