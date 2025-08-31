ОФИЦИАЛЬНО. Ванат следующий. Жирона подписала игрока Марселя

Испанская «Жирона» официально подписала 25-летнего полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи.

Марокканский игрок заключил с новым клубом контракт на пять сезонов — до лета 2030 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера Аззедина в «Жирону» составила шесть миллионов евро.

Новый игрок клуба был представлен перед матчем третьего тура Ла Лиги против «Севильи» (0:2).

За полтора года во французском клубе Аззедина отыграл всего 44 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

Следующим трансфером «Жироны» должен стать украинский форвард Владислав Ванат, который присутствовал на том же матче с «Севильей».