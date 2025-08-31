ФОТО. С новичками, без Судакова. Как Шахтер готовился к игре с Александрией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 14:47 | Обновлено 31 августа 2025, 15:01
Поединок 4-го тура пройдет 31 августа в 18:00 на Арене Львов

ФК Шахтер

У 4-му турі УПЛ «Шахтар» прийматиме «Олександрію». Гра пройде 31 серпня о 18:00 у Львові на стадіоні «Арена Львів».

Напередодні гірники провели тренування перед матчем, але вже без хавбека Георгія Судакова, який здійснив трансфер до Бенфіки.

Зате до команди приєдналися бразильські новачки Ізекі Сілва та Лука Мейрелліщ.

«Шахтар» проведе 500-й домашній матч в УПЛ. До цього поєдинку команда Арди Турана підходить з 7 очками (різниця мʼячів: 6–3), здобутими в стартових трьох іграх. Нагадаємо, «гірники» розпочали чемпіонат з перемоги над «Епіцентром» (1:0), зіграли внічию з «Карпатами» (3:3), а в минулому турі обіграли «Верес» (2:0). Крім того, «оранжево-чорні» продовжують євросезон, здолавши цього тижня у плейоф кваліфікації швейцарський «Серветт» (2:1) завдяки голу Кауана Еліаса в додатковий час та вийшвши до основного етапу Ліги конференцій УЄФА.

Після 120 хвилин гри в Женеві команда тільки ввечері пʼятниці повернулася до України й устигла провести лише одне відновне заняття напередодні зустрічі з «Олександрією». У стані «Шахтаря» чимало кадрових новин: серед тижня до команди приєдналися бразильські новачки – півзахисник Ізекі Сілва та нападник Лука Мейрелліш. Натомість один з лідерів «гірників» Георгій Судаков залишив клуб та продовжить карʼєру в португальській «Бенфіці».

«Олександрія» також розпочала сезон у липні з єврокубкових матчів, однак швидко завершила свій шлях у кваліфікації Ліги конференцій, двічі поступившись сербському «Партизану» (0:2, 0:4). Старт у чемпіонаті України теж не надто вдалий: поразки від «Кудрівки» (1:3), «Оболоні» (0:1) та «Металіста 1925» (1:4). Наразі команда під керівництвом наймолодшого тренера УПЛ, 33-річного Кирила Нестеренка, посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці з 0 очок та різницею мʼячів 2–8. Додамо, що через дискваліфікацію матч пропускатиме захисник «містян» Мігель Кампос.

«Шахтар» та «Олександрія» у чемпіонаті України провели між собою 32 матчі: 22 перемоги в «гірників», 6 поєдинків завершилися внічию, 4 рази сильнішими були олександрійці. Загальна різниця мʼячів: 59–31 на користь «оранжево-чорних».

1 березня 2025 року команди грали на «Арені Львів». У першому таймі голів не було, але по перерві «гірникам» вдалося дотиснути суперника: Георгій Судаков зробив дубль, забивши на 77-й та 90+3-й хвилинах, ще один гол додав Егіналду на 90-й хвилині. 3:0 – перемога донеччан.

На матчі «Шахтар» – «Олександрія» працюватиме бригада арбітрів на чолі з Климом Забродою. Асистенти – Валентин Куцев та Петро Котубей. Арбітр VAR – Дмитро Панчишин.

Шахтер Донецк тренировка Александрия Шахтер - Александрия фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Изеки Силва Лука Мейреллиш
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
