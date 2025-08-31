Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ангисса снова забил победный гол в добавленное арбитром время
Италия
31 августа 2025, 13:14 |
Тем самым камерунец установил интересное достижение для «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура итальянской Серии А «Наполи» дома победил «Кальяри» со счетом 1:0.

Победный гол за неаполитанцев забил Франк Ангисса. Сделал он это уже на 5-й добавленной минуте матча.

Интересным фактом является то, что этот забитый мяч стал самым поздним для «Наполи» в матчах Серии A со счетом 0:0 (начиная с сезона 2004/05, с тех пор, как ведется подобная статистика). Гол Ангиссы был забит на 94:43.

Также интересным совпадением является то, что год назад, 31 августа 2024 года, в своем первом домашнем матче Серии A «Наполи» также вырвал победу в компенсированное время (на 6-й добавленной минуте). Автором того мяча тоже был Ангисса.

Камерунец имеет теперь в своем активе 10 голов, забитых за «Наполи» в Серии А.

Серия A Наполи Кальяри чемпионат Италии по футболу статистика Андре-Франк Замбо-Ангисса
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
