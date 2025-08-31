КАЛЮЖНЫЙ: «Нам нужно больше бегать, забивать голы»

Капитан харьковского «Металлиста 1925» Иван Калюжный прокомментировал победный матч против львовского «Руха» в четвертом туре Украинской Премьер-лиги (2:0).

– Иван, с победой! Поздравляем! Хорошее настроение у вас и тренерского штаба. Всё сегодня получилось?

– Спасибо за поздравления. Да, игра складывалась хорошо, но второй тайм вышел немного нервным. Ещё есть над чем работать. Нужно выходить из обороны так же уверенно, как в первом тайме, а не просто отдавать мяч сопернику, ведь без мяча играть сложнее. Но хорошо, что добились положительного результата. Мы рады и будем двигаться дальше.

– Во втором тайме отдали мяч из-за большой нагрузки? Хотели немного передохнуть, а «Рух» мог воспользоваться этой паузой и начал создавать моменты у ваших ворот.

– Да, именно об этом я и говорю. Нельзя давать сопернику создавать моменты, особенно когда игра идет хорошо. Нам нужно больше бегать, забивать голы. А мы немного отдали инициативу и могли за это расплатиться, но всё обошлось.

– На следующей неделе – международная пауза. Харьковчане набрали хороший ход: победа в Кубке, несколько побед в чемпионате. Не жаль, что пауза наступает? Или всё же стоит перевести дух?

– Думаю, ребятам сейчас действительно нужно немного отдохнуть и готовиться к следующему сопернику.

– В клубе отмечали, как важно, что есть первый игрок, вызванный непосредственно из команды. Вы едете в национальную сборную. Как перестраиваетесь с клубного футбола на международный уровень?

– Завтра собираемся и будем готовиться к двум важным матчам. Будем работать, чтобы добиться положительного результата.

– Ментально как настраиваетесь? Живёте этими играми сборной Украины?

– Конечно. И в чемпионате, и на международной арене всегда стараюсь выходить на максимум и работать.

– Впереди матч против сборной Франции. С определённой осторожностью смотрите? Очень серьёзный соперник с сильным составом. Какой уровень ответственности?

– Конечно, это топ-сборная. Но я надеюсь, что мы тоже покажем хорошую игру и будем бороться за положительный результат.

– И напоследок: в какой форме подходите к этим важным матчам?

– Сейчас уже прошло пять матчей сезона. Думаю, я в оптимальной форме.