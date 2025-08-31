КАЛЮЖНЫЙ: «Нам нужно больше бегать, забивать голы»
Иван подвел итоги матча четвертого тура УПЛ против «Руха»
Капитан харьковского «Металлиста 1925» Иван Калюжный прокомментировал победный матч против львовского «Руха» в четвертом туре Украинской Премьер-лиги (2:0).
– Иван, с победой! Поздравляем! Хорошее настроение у вас и тренерского штаба. Всё сегодня получилось?
– Спасибо за поздравления. Да, игра складывалась хорошо, но второй тайм вышел немного нервным. Ещё есть над чем работать. Нужно выходить из обороны так же уверенно, как в первом тайме, а не просто отдавать мяч сопернику, ведь без мяча играть сложнее. Но хорошо, что добились положительного результата. Мы рады и будем двигаться дальше.
– Во втором тайме отдали мяч из-за большой нагрузки? Хотели немного передохнуть, а «Рух» мог воспользоваться этой паузой и начал создавать моменты у ваших ворот.
– Да, именно об этом я и говорю. Нельзя давать сопернику создавать моменты, особенно когда игра идет хорошо. Нам нужно больше бегать, забивать голы. А мы немного отдали инициативу и могли за это расплатиться, но всё обошлось.
– На следующей неделе – международная пауза. Харьковчане набрали хороший ход: победа в Кубке, несколько побед в чемпионате. Не жаль, что пауза наступает? Или всё же стоит перевести дух?
– Думаю, ребятам сейчас действительно нужно немного отдохнуть и готовиться к следующему сопернику.
– В клубе отмечали, как важно, что есть первый игрок, вызванный непосредственно из команды. Вы едете в национальную сборную. Как перестраиваетесь с клубного футбола на международный уровень?
– Завтра собираемся и будем готовиться к двум важным матчам. Будем работать, чтобы добиться положительного результата.
– Ментально как настраиваетесь? Живёте этими играми сборной Украины?
– Конечно. И в чемпионате, и на международной арене всегда стараюсь выходить на максимум и работать.
– Впереди матч против сборной Франции. С определённой осторожностью смотрите? Очень серьёзный соперник с сильным составом. Какой уровень ответственности?
– Конечно, это топ-сборная. Но я надеюсь, что мы тоже покажем хорошую игру и будем бороться за положительный результат.
– И напоследок: в какой форме подходите к этим важным матчам?
– Сейчас уже прошло пять матчей сезона. Думаю, я в оптимальной форме.
