Украина. Первая лига
31 августа 2025, 16:28
Первая лига. Нива Т и Агробизнес закрывают 4-й тур. Стартовые составы

Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 17:00

Первая лига. Нива Т и Агробизнес закрывают 4-й тур. Стартовые составы
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Нива» Тернополь на своем поле сыграет с «Агробизнесом».

«Нива» начала сезон с поражения от «Черноморца». Затем команда Юрия Вирта обыграла запорожский «Металлург» (1:0) и сыграла вничью с «Ингульцом» (2:2), забив спасительный гол на последних минутах матча.

«Агробизнес» в новом сезоне пока не пропускал. Команда обыграла «Левый Берег» (2:0) и «Металлист» (1:0), а также разделила очки с «Буковиной» (0:0).

Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Начало матча в 17:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

