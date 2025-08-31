Первая лига. Нива Т и Агробизнес закрывают 4-й тур. Стартовые составы
Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 17:00
В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Нива» Тернополь на своем поле сыграет с «Агробизнесом».
«Нива» начала сезон с поражения от «Черноморца». Затем команда Юрия Вирта обыграла запорожский «Металлург» (1:0) и сыграла вничью с «Ингульцом» (2:2), забив спасительный гол на последних минутах матча.
«Агробизнес» в новом сезоне пока не пропускал. Команда обыграла «Левый Берег» (2:0) и «Металлист» (1:0), а также разделила очки с «Буковиной» (0:0).
Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Начало матча в 17:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
