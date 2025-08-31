ФОТО. Эмоциональное прощание. Судаков пожал руки и обнял игроков Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 10:59 | Обновлено 31 августа 2025, 11:03
Украинский хавбек перешел в португальскую Бенфику

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба донецкого клуба показала, как Судаков, покидая команду, пожал руки и обнял игроков Шахтера.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

Harun Bakircioğlu
Лица у всех грустные такие - "на его месте мог быть я"
Ответить
+3
Serg Babak
легенда матвієнко вже не плаче
Ответить
+1
😸
Думає ідіть нах гнилі, нарешті
Ответить
0
