Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику, заговорив о ПСЖ
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 09:42 |
Григорчук отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику, заговорив о ПСЖ

Тренер хотел, чтобы Георгий стал одноклубником Ильи Забарного

ФК Бенфика. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков сменил клубную прописку, перебравшись из донецкого Шахтера в расположение лиссабонской «Бенфики».

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями от трансфера, заявив, что хотел видеть Георгия в расположении французского ПСЖ, где уже выступает Илья Забарный.

«Я бы был рад, если бы Судаков попал в команду к другому украинцу – к Илье Забарному. Тот стиль, в котором сейчас играет ПСЖ – это просто прекрасная среда для Судакова», – сказал Роман.

В минувшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Burevestnik
Судаков обов'язково через якийсь час гратиме в ПСЖ
бо Григорчук скоро стане тренером ПСЖ.
