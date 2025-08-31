Второй украинский орел. УАФ поздравила Судакова с трансфером в Бенфику
За португальский клуб также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин
Украинская ассоциация футбола (УАФ) поздравила Георгия Судакова с трансфером в португальскую «Бенфику».
22-летний украинский полузащитник официально перешел из «Шахтера» в португальскую команду орлов.
Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт.
В поздравительном сообщении УАФ сказано:
«Поздравляем полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова с новым этапом карьеры»
За профессиональную карьеру в «Шахтере» он провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
