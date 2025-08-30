Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Новичок ПСЖ дважды спас клуб от пропущенного гола в матче Лиги 1
Франция
30 августа 2025, 23:25 | Обновлено 30 августа 2025, 23:28
757
1

ВИДЕО. Новичок ПСЖ дважды спас клуб от пропущенного гола в матче Лиги 1

Люка Шевалье отразил пенальти

30 августа 2025, 23:25 | Обновлено 30 августа 2025, 23:28
757
1
ВИДЕО. Новичок ПСЖ дважды спас клуб от пропущенного гола в матче Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.

В конце первого тайма при счете 1:4 футболисты «Тулузы» получили шанс забить гол с пенальти. Однако Кассерес не сумел переиграть новичка «ПСЖ» Люку Шевалье, который отбил одиннадцатиметровый.

Причем Шевалье отразил удар с отметки дважды подряд, но рефери заставлял хозяев перебить пенальти из-за нарушения правил.

ВИДЕО. Новичок ПСЖ спас клуб от забитого гола в матче Лиги 1

По теме:
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
ВИДЕО. Рефери не засчитал уже третий гол Реала в матче против Мальорки
Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Люка Шевалье Тулуза чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 124
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 5
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30.08.2025, 01:34
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций
Футбол | 30.08.2025, 22:52
Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций
Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 19:21
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Два рази відбив. Було ще і перебивання.
Ответить
0
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем