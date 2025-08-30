ВИДЕО. Новичок ПСЖ дважды спас клуб от пропущенного гола в матче Лиги 1

В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.

В конце первого тайма при счете 1:4 футболисты «Тулузы» получили шанс забить гол с пенальти. Однако Кассерес не сумел переиграть новичка «ПСЖ» Люку Шевалье, который отбил одиннадцатиметровый.

Причем Шевалье отразил удар с отметки дважды подряд, но рефери заставлял хозяев перебить пенальти из-за нарушения правил.

