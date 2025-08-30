Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 августа 2025, 21:58
ФОТО. Вратарь сборной Украины поделился эффектными снимками с блондинкой

Анатолий Трубин и Марина Галаган показали, что такое любовь

30 августа 2025, 21:58
ФОТО. Вратарь сборной Украины поделился эффектными снимками с блондинкой
Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Вратарь сборной Украины и звезда «Бенфики» Анатолий Трубин снова привлек внимание.

В сети появились новые фото с его возлюбленной Мариной Галаган.

Марина выложила совместные кадры, где позирует в элегантном черном платье, а Анатолий — в стильном casual-образе.

Их нежные объятия и теплые улыбки не оставляют сомнений: между ними царит любовь и полное взаимопонимание.

Максим Лапченко
Viktor Shuper
вони якісь всі одинакові, такі губи що аж верне, хочеться лопатою по тим губам надутим заїхати, чесне слово
Ответить
+1
Перець
Та ну нах
Ответить
+1
Vitaly Kozak
У наших футболістів є мізки?
Ответить
+1
taras_sidyi
З таким клювом явно на СТО працює, колеса підкачує замість компресора
Ответить
+1
