ФОТО. Вратарь сборной Украины поделился эффектными снимками с блондинкой

Вратарь сборной Украины и звезда «Бенфики» Анатолий Трубин снова привлек внимание.

В сети появились новые фото с его возлюбленной Мариной Галаган.

Марина выложила совместные кадры, где позирует в элегантном черном платье, а Анатолий — в стильном casual-образе.

Их нежные объятия и теплые улыбки не оставляют сомнений: между ними царит любовь и полное взаимопонимание.