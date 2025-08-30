Другие новости30 августа 2025, 21:58 | Обновлено 30 августа 2025, 22:01
ФОТО. Вратарь сборной Украины поделился эффектными снимками с блондинкой
Анатолий Трубин и Марина Галаган показали, что такое любовь
30 августа 2025, 21:58 | Обновлено 30 августа 2025, 22:01
Вратарь сборной Украины и звезда «Бенфики» Анатолий Трубин снова привлек внимание.
В сети появились новые фото с его возлюбленной Мариной Галаган.
Марина выложила совместные кадры, где позирует в элегантном черном платье, а Анатолий — в стильном casual-образе.
Их нежные объятия и теплые улыбки не оставляют сомнений: между ними царит любовь и полное взаимопонимание.
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
вони якісь всі одинакові, такі губи що аж верне, хочеться лопатою по тим губам надутим заїхати, чесне слово
Та ну нах
У наших футболістів є мізки?
З таким клювом явно на СТО працює, колеса підкачує замість компресора
