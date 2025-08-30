Анна Калинская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025
В ночь на 31 августа польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде полька сыграет против «нейтралки» Анны Калинской (WTA 29). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на арене имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Лауры Зигемунд.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиза Виттоцци приболела после тренировок
В субботу в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская
Буде тобі враже,так як відьма скаже !