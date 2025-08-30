Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Анна Калинская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025

Анна Калинская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 31 августа польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде полька сыграет против «нейтралки» Анны Калинской (WTA 29). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на арене имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Лауры Зигемунд.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Ига Свёнтек Анна Калинская US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
serhiy111
Сію тобі в очі,сію опівночі !
Буде тобі враже,так як відьма скаже !
