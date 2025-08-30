Анна Калинская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 31 августа польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде полька сыграет против «нейтралки» Анны Калинской (WTA 29). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на арене имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Лауры Зигемунд.

